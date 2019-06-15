藍營原住民立委提名拍板 平地保留1席伺機襲擊綠營

2019-06-15 11:46

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨明年山地、平地原住民立委選舉提名工作，昨經中央原住民族工作委員會與中央提名協調小組討論後商定，原本各有3席的山地、平地原住民立委選舉目前將各提名2席，山地部分為現任泰雅族立委孔文吉、排灣族台東縣議員章正輝，平地部分則是兩位現任阿美族立委鄭天財、廖國棟，19日將送中央提名審核委員會通過，並提報當天下午中常會正式提名。

黨內人士指出，山地原住民立委提名因為要禮讓友軍現任立委高金素梅，因此就只提名2席，同時考慮族群分佈，以南投、花蓮為界，北部人口多數為泰雅族，南部排灣族最多，因此北區、南區分別自泰雅族、排灣族中挑選民調最強人選﹔至於平地原住民部分，由於台東、花蓮的阿美族人數最多，因此在花蓮、台東分別產生1名，至於第3席未來不排除再提名1位都會地區的人選。

黨內人士指出，雖然原住民立委初選採取原住民黨員民調方式，但基於必須考量族群分佈與代表性，當初協議就是民調做為協調參考，不會完全按照民調排名順序。

因此，這次平地原住民部分的民調雖然除前兩強鄭天財、廖國棟外，第3名為阿美族台東縣議員高美珠，但基於高與鄭、廖差距太遠，又與後面兩名的台中市議員黃仁、桃園市議員楊進福差距不大，再考量高美珠與廖國棟同為台東縣阿美族，如果提名高美珠，勢必影響廖國棟票源，因此中央提名協調小組決定現階段採取穩健方式，平地原住民暫不提名第3席。

未來再視選情變化，如果只有民進黨現任立委陳瑩投入，就有可能在黃仁、楊進福中2擇1，藉此吸納都會區原住民票源，夾殺陳瑩，搶下「全壘打」。

此外，國民黨在19日中常會也將一併通過日前已完成初選的6個區域立委選區提名，分別為台北市第5選區提名前立委林郁方，宜蘭縣提名前縣長呂國華、基隆市提名巿議員宋瑋莉、高雄市第3選區提名黃昭順、高雄市第6選區陳美雅以及台南市第2選區提名台南市南縣區漁會新任理事長李武龍。

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