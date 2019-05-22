國民黨彰化縣立委民調張瀚天出線 對陳杰：參選到底

2019-05-22 12:28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕確定！國民黨彰化縣國立委第二選區提名作業，經過連續兩天的全民調，今天公布結果，確定提名縣議員張瀚天。張瀚天大幅領先政壇老將、前立委陳杰，足足有35％，陳杰則強調，他秉持三不原則，「不接受、不承認、不理會」，將會參選到底。

國民黨彰化縣黨部主委張曼麗表示，這次全民調交由兩家民調公司進行，兩家民調公司的結果相去不遠，平均兩家民調結果，張瀚天支持度67.849％，陳杰支持度32.151％。

不過，陳杰在得知民調結果後表示，他的原則就是秉持三不原則，「不接受、不承認、不理會」，堅持信念對抗此一不公義事件，讓選民做出最終裁決，因為國民黨彰化縣黨部沒有秉持排黑條款，堅持辦理黨內初選，所以他不理會民調結果，將會參選到底。

國民黨彰化縣黨部主委張曼麗，這次初選經過很多波折，但絕對是公平公正公開，交由全民調來決定最適當的人選，代表國民黨參選；至於國民黨章排黑條款，在2000年修正納入排黑條款相關規定，基於法律不溯及既往，這次黨內初選完全符合黨章規定。

張曼麗強調，這次初選都有簽「參選公約」，對於陳杰提到不承認初選民調的聲明，覺得非常遺憾，如果堅持要脫黨參選的話，就交由黨紀處理。

張瀚天表示，承擔是責任的開始，初選有黨內的機制與規則，希望對手能拋棄初選過程的是是非非，對手承不承認，不予置評，參選資格已請示中央黨部，資格是無庸置疑。

張瀚天在民調進行之前，也曾在臉書貼文強調，他已經為26年前的年少輕狂犯錯已付出代價了，他坦然面對，從不隱瞞。

國民黨彰化縣第二選區立委民調出爐後，彰化縣國民黨、民進黨提名作業都已確定，各區名單如下：

彰化縣第一選區（鹿港、和美區），民進黨提名陳秀寶（縣議員）、國民黨現任立委柯呈枋。

彰化縣第二選區（彰化區），民進黨現任立委黃秀芳、國民黨張瀚天（縣議員）。

彰化縣第三選區（二林、北斗、溪湖區），民進黨現任立委洪宗熠、國民黨提名謝衣鳳（前立委鄭汝芬之女、彰化縣議長謝典林胞姊）。

彰化縣第四選區（員林、田中區），民進黨現任立委陳素月，國民黨提名蕭景田（全國農會理事長、前立委）。

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