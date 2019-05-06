不排除選立委 王浩宇：不排斥和民進黨合作

2019-05-06 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕多次與「韓流」交火的桃園市議員王浩宇今在臉書上發文表示，不排斥參選中壢區的立委，也不排斥與民進黨合作的可能。

王浩宇表示，自己在對抗韓流的過程中，充分感受到民粹政治、造神運動的可怕。面對中國對台灣的威脅，王浩宇表示自己充滿使命感，並且希望能在國會捍衛台灣主權，阻止國民黨簽訂和平協議、設自經區，讓台灣成為中國的一部分。

王浩宇批評國民黨長期把中壢當成「禁臠」。他指出，自己無法認同國民黨立委陳學聖「這幾年打混摸魚的態度」，並指陳學聖幾乎沒有辦法協助桃園市長鄭文燦爭取預算，甚至沒有長住在中壢。

綠黨籍的王浩宇表示，自己作為綠黨黨員，「只要能擴大綠黨的社會基礎，替綠黨爭取到更多的『政黨票』，能夠讓綠黨到國會推動更多進步的法案」，無論是區域立委或不分區立委，他「不會排斥任何的可能，這當然包含中壢區的區域立委。」

與此同時，王浩宇認為，在國民黨還沒有消失之前，支持台灣的陣營沒有分裂的本錢。王浩宇表示，民進黨不該被當成沙包打，綠黨不該為了政黨利益讓國民黨有勝選的可能。因此，王浩宇表示，「不會排斥與民進黨合作的可能。」

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