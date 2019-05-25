藍營地方黨部立委提名作業2選區受阻 中央黨部決定收回初選

2019-05-25 11:08

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨授權地方黨部辦理立委提名初選工作，目前已經順利完成5梯次、38個立委選區提名，但在花蓮縣與台北市第五選區（中正、萬華）因為政治糾紛受阻，黨中央決定收回初選，改由組發會以協調方式依全民調方式產生提名人選。

國民黨花蓮縣黨部早於上月18日公告初選，同一天外傳也有意參選立委的前花蓮縣長傅（山昆）萁出獄，隔天花蓮縣黨部即召開委員會議決議撤銷公告，被組發會認定決議無效，雖然後來一度辦理登記，有組發會副主委林有志、前立委王廷升、醫師黃啟嘉完成登記，但縣黨部24日又召開委員會議二度決議撤銷公告，黨中央仍認無效，並將縣黨部主委鄒永宏予以停權處分，整個初選程序延宕迄今。

黨內人士指出，立委提名權原本就在中央，只是委由地方黨部辦理初選，同時依照立委提名作業要點規定，可以因應選情變化，經中央提名協調小組決議暫停初選，如今花蓮縣黨部既然已處「失能」狀態，後續提名作業將改由中央接手，因此中央提名協調小組將於下週召開會議，決議停辦花蓮縣立委初選，改由組發會接手協調，並以全民調方式產生提名人選。

據了解，黨中央指派的代理縣黨部主委日前已與林有志、王廷升、黃啟嘉聯繫，三人都初步表達有意願協調納入全民調。

此外，在台北市第五選區部分，由於國民黨台北市黨部上月登記作業截止前，發生登記參選的市議員鍾小平抗議初選不公，還到地檢署控告市黨部主委黃呂錦茹，台北市黨部則將鍾小平移送考紀會並要求鍾道歉、撤告，否則要提報中央開除黨籍，台北市黨部並拒辦初選，行文黨中央接手第五選區提名工作，因此中央提名協調小組日前已經開會決議由組發會接手協調。

黨內人士指出，經組發會主委李哲華邀鍾小平懇談後，鍾已撤回告訴並向黃呂錦茹道歉，組發會已決定由較具勝算的前立委林郁方與鍾小平兩人以全民調PK產生提名人選，並確定在6月2日至4日期間執行民調。

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