前進世界舞台 屏東原鄉小學帶動「古謠復興」

2019-07-09 12:11

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣的原住民部落近年致力推動母語教學，並透過孩子們的歌唱天賦，紛紛站上世界舞台，許多消逝的古謠，也在這股浪潮中被找回來，今年希望合唱團、青葉國小合唱團、泰武古謠傳唱隊等屏東原鄉唱將們，都繼續帶著部落的傳統歌謠，讓世界聽見台灣。

早年原住民部落沒有文字，祖先們都會用「唱」的方式，將婚喪喜慶的生活日常及傳統習俗傳給下一代，古謠因此成為傳承文化與母語的重要載具，但傳統古謠唱起來比較枯燥，對年輕人吸引力不大，加上受到漢文化影響，許多古謠面臨失傳危機。

屏東縣政府文化處長伍麗華說，「田野調查」是找回古謠最重要的一環，也是最花時間與心力的過程，屏東近年致力推動族語教學，許多年輕人、族語教師帶著使命感，逐一拜訪耆老，把屏東排灣族、魯凱族的古謠找回來。

伍麗華說，台灣各地的原住民小學合唱團陸續在國際上發光，這樣的風潮就是由屏東帶起的，過去合唱團多以歐美國家的美聲方式演唱，與部落發聲的方式不同，模仿別人唱腔、唱別人的歌，很難有突出的表現，屏東率先帶著孩子用部落的方式、唱部落的歌，成果讓人驚艷，更讓世界看見真正的台灣。

剛在德國拿下3金的希望兒童合唱團，指導老師吳聖穎說，過去合唱樂團多以西方技法展現空靈美聲，近年各地都鼓勵尋求在地文化，因此特別在表演中融入排灣古謠，透過部落歌唱方式，融入胸腔、喉部的共鳴發聲，讓歌曲展現十足的穿透力。

為了保存魯凱族文化而成立的青葉國小合唱團，也因致力傳承魯凱族母語，多次應邀到歐美國家演出，還曾錄製專輯入圍金曲獎，合唱團指導老師唐秀月也表示，如果不在小學階段把族語歌曲交給孩子，這些歌很快就沒有人會唱了，推動幾年下來，孩子們發現原來祖傳歌謠是打開世界大門的鑰匙，也對自己的文化更有自信。

泰武古謠傳唱隊今年也受邀到澳洲、紐西蘭演唱，在指導老師查馬克一字一句的口傳心授下，孩子們更能理解、掌握古謠的表現方式，查馬克說，蒐集古謠的過程，中生代是一個很大的斷層，許多老人家也出現「學這個做什麼」的無奈心態，但這場「古謠復興運動」已逐漸看見成果，現在會唱古謠的孩子成為部落祭儀的領唱，許多長輩也從兒孫的歌聲中，聽見傳承的希望與力量。

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