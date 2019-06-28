埃及舞蹈王子追愛來台 海之女神眷顧下翩翩起舞推廣

2019-06-28 16:15

［記者陳彥廷／屏東報導］移民署「到府關懷、宅配愛」行動服務列車昨天南下屏東，探望懷萬巒鄉大陸新住民楊進霞及潮州鎮埃及籍何穆等新住民，不說不知道，何穆曾是埃及文化部的舞者，從5歲就開始學舞的他，可曾擁有「王子」稱號，他為愛遠赴台灣屏東，台灣燈會時還在著名花燈「海之女神」的眷顧下大顯身手，讓全場看得目瞪口呆。

來自埃及的何穆，原本是埃及文化部舞者，與前往埃及學舞的台灣女孩趙芯瑩，在一場舞蹈比賽中認識，也舞出了一段戀情，雖然何穆的家族有人反對何穆娶「外國人」，但在何穆父親的全力支持下，兩人於105年結婚。

何穆在與芯瑩戀愛期間，曾經受邀來台遊玩，對於台灣的環境及人文風情非常喜愛，但看到很多人對於埃及文化及舞蹈有所誤解，以為埃及的舞蹈僅有肚皮舞而已，讓何穆婚後決定跟隨芯瑩返回台灣居住，要在這熱情的南台灣推廣埃及的文化及舞蹈。

何穆於台灣燈會時受邀，在象徵新住民的「海之女神」花燈前大展舞藝，表演「埃及旋轉舞」，一件件類似裙子的表演道具，他隨著節奏不斷轉圈，亮光上下翻飛，讓全場觀眾是看得目瞪口呆直叫好。

何穆夫妻倆在屏東縣潮州鎮開設一間舞蹈教室，除了教學外，亦會與其他舞蹈教室老師們互助，幫忙翻譯埃及的歌曲及解釋舞蹈意境，在工作之餘，也不忘熱心參與新住民相關活動，甚至是義演，更曾受邀至大學演講，何穆夫妻倆相信，只要肯付出總有一天會有收穫。

移民署主任秘書林興春表示，移民署以「宅急便」到府服務方式，結合地方政府、跨機關合作，推動便民行動服務列車到偏鄉地區，服務對象包含新住民、僑民及漁工朋友們，今日更是將印尼、菲律賓等駐台機構資源直接送達東港，傾聽移工心聲、貼近生活需求，政府在便民服務工作上，將會持續整合資源，發揮最大效益，而移民署不僅要做新住民的娘家，未來更會擔任漁工的守護者。

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