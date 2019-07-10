廖繼春《遠眺玉山》是真？ 謝里法、施並錫還是不信

2019-07-10 17:46

〔記者歐素美／台中報導〕葫蘆墩文化中心典藏的廖繼春《遠眺玉山》畫作真偽引發討論，畫中的簽名「繼春筆」，被多位畫家質疑廖繼春不曾用過這種簽名，認為畫作是假；畫家袁國浩舉證廖繼春1934年作品《讀書》，簽名即為「繼春筆」，認為《遠眺玉山》畫作為真，只是修復過程造成「廖繼春風格」被稀釋了；藝術家謝里法及施並錫則還是堅持認定《遠眺玉山》是偽畫。

畫家袁國浩表示，1997年豐原國小慶祝創校百周年，曾舉辦「世紀美術大展」，徵得廖繼春、楊啟東、葉火城等藝術家作品，並出版專輯，當時廖繼春的《遠眺玉山》不僅在豐原國小展出，並刊載畫集中，只是當時稱為《玉山遠眺》。

袁國浩並舉證指出，其策畫2001年台中縣美術家資料館開館展時，查閱相關資料發現，在1934年第8屆台展畫輯中，刊登的廖繼春畫作《讀書》，右下角簽名也是「繼春筆」，顯示「繼春筆」簽名是真，支持修復師郭江宋說法，認為《遠眺玉山》因遭不當修復及補筆，才造成顏色、風格失真，簽名不假正是還原《遠眺玉山》作品真實性的最佳佐證。

藝術家謝里法則表示，他也有發現廖繼春畫作《讀書》的簽名是「繼春筆」，但這並不能證明《遠眺玉山》是真，目前說《遠眺玉山》是真畫的，都不是廖繼春的學生，如果是真畫，就是很差的畫作，根本是在污辱廖繼春。

畫家施並錫也堅持《遠眺玉山》是假畫，修補失真是煙霧，是在為假畫逃脫，強調「如果因修補走樣，就不能再稱是原畫」，而且誰知道在送修前，該畫作是否已遭調包？

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