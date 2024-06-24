為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

轎車撞毀變電箱 高雄三民區逾8百戶清晨一度停電

台電變電箱遭車輛撞毀引發周邊逾8百戶停電，台電派員搶修。（台電高雄區處提供）

台電變電箱遭車輛撞毀引發周邊逾8百戶停電，台電派員搶修。（台電高雄區處提供）

2024/06/24 10:08

首次上稿 07:51
更新時間 10:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市三民區今晨5時許發生交通事故，自小客車撞毀路邊變電箱，致周邊逾800戶電力中斷，台電緊急派員搶修，事故後1小時已先行復電794戶，剩餘32戶上午9點18分完成送電。

台電高雄區處說明，今晨5時19分接獲通報，高雄市三民區遼寧一街、九如二路、民族一路、旅順街、承德街等一帶停電，估計有826戶受影響，區處立即派員到場搶修。

經了解，事故原因為地下變壓器（變電箱）遭車輛撞損引發，經逐步隔離事故點、縮小停電範圍，於上午6時21分先行復電794戶（逾96%）。

剩餘32戶待損毀變壓器吊換後即可恢復供電，本處持續增派人員處理，對於車禍導致停電造成民眾不便，台電也表達歉意。

高雄區處表示，剩餘32戶已於上午9點18分完成送電，因現場遭撞毀共兩具分別重達823公斤、640公斤變壓器，需先清理散落現場損壞的設備、線路，才能吊換新變壓器，並重做接頭，測試是否裝置適當，確保後續供電品質穩定。

針對這起因車禍致事故停電，台電將依規定向肇事者求償，賠償金額會依照設備損壞情況進行評估，必須待搶修人員修復完成後，向肇事者求償修復費用及其他損害賠償。

台電變電箱遭車輛撞毀。（台電高雄區處提供）

台電變電箱遭車輛撞毀。（台電高雄區處提供）

涉嫌撞毀變電箱的自小客車。（台電提供）

涉嫌撞毀變電箱的自小客車。（台電提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹縣湖口凌晨車禍撞電桿 當地2千多戶一度停電
2023/11/06 09:17

竹縣湖口凌晨車禍撞電桿 當地2千多戶一度停電
轟！休旅車撞電桿 彰化芬園中山路大停電
2023/06/07 09:20

轟！休旅車撞電桿 彰化芬園中山路大停電

日月光落實減塑減碳 邁向永續未來
台3線83K遊覽車撞斷電桿 新竹縣北埔53戶一度停電
2023/11/01 12:48

台3線83K遊覽車撞斷電桿 新竹縣北埔53戶一度停電
疑為扶正副駕駛座物品分心 台南轎車撞壞路邊變電箱殃及附近住戶
2024/02/09 12:31

疑為扶正副駕駛座物品分心 台南轎車撞壞路邊變電箱殃及附近住戶

美術館核心區 高質感大樓享優越生活
台南善化大貨車撞民宅、電線桿 附近一度停電
2024/05/07 12:12

台南善化大貨車撞民宅、電線桿 附近一度停電
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播