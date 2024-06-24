轎車撞毀變電箱 高雄三民區逾8百戶清晨一度停電

台電變電箱遭車輛撞毀引發周邊逾8百戶停電，台電派員搶修。（台電高雄區處提供）

2024/06/24 10:08

首次上稿 07:51

更新時間 10:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市三民區今晨5時許發生交通事故，自小客車撞毀路邊變電箱，致周邊逾800戶電力中斷，台電緊急派員搶修，事故後1小時已先行復電794戶，剩餘32戶上午9點18分完成送電。

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台電高雄區處說明，今晨5時19分接獲通報，高雄市三民區遼寧一街、九如二路、民族一路、旅順街、承德街等一帶停電，估計有826戶受影響，區處立即派員到場搶修。

經了解，事故原因為地下變壓器（變電箱）遭車輛撞損引發，經逐步隔離事故點、縮小停電範圍，於上午6時21分先行復電794戶（逾96%）。

剩餘32戶待損毀變壓器吊換後即可恢復供電，本處持續增派人員處理，對於車禍導致停電造成民眾不便，台電也表達歉意。

高雄區處表示，剩餘32戶已於上午9點18分完成送電，因現場遭撞毀共兩具分別重達823公斤、640公斤變壓器，需先清理散落現場損壞的設備、線路，才能吊換新變壓器，並重做接頭，測試是否裝置適當，確保後續供電品質穩定。

針對這起因車禍致事故停電，台電將依規定向肇事者求償，賠償金額會依照設備損壞情況進行評估，必須待搶修人員修復完成後，向肇事者求償修復費用及其他損害賠償。

台電變電箱遭車輛撞毀。（台電高雄區處提供）

涉嫌撞毀變電箱的自小客車。（台電提供）

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