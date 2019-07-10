「遠眺玉山」是偽畫？袁國浩找到真跡佐證

2019-07-10 11:59

〔記者歐素美／台中報導〕葫蘆墩文化中心典藏的廖繼春「遠眺玉山」畫作真偽引發討論，尤其是畫中的簽名「繼春筆」，倍受質疑，多位畫家指稱，廖繼春不曾用過「繼春筆」的簽名，以此認定為該畫為假；畫家袁國浩舉證廖繼春1934年作品「讀書」，簽名即為「繼春筆」，加上修復師郭江宋的判定，認為「遠眺玉山」畫作為真，只因修復過程造成「廖繼春風格」被稀釋了。

袁國浩是豐原人，曾師事葉火城、曾維智，曾任葫蘆墩美術研究會理事長，也是台陽美術協會會員。他表示，1997年12月14日至20日，豐原國小慶祝創校百周年，校長陳煙慶特別策畫舉辦「世紀美術大展」，徵得廖繼春、楊啟東、葉火城、林有德、楊啟山、張炳南、曾維智、詹益秀、張子邦、王鍊登、陳石連、黃朝棟、郭清治、江明賢、林清波、蔣益欣、呂淑珍及其等藝術家作品，並出版專輯。

他說，當時廖繼春作品「遠眺玉山」也獲豐原市公所同意借展，這是該作品唯一在外展出，也唯一刊載畫集中，但在豐原國小創校百周年慶中，該幅畫被稱「玉山遠眺」。

針對多位畫家指稱「遠眺玉山」簽名為「繼春筆」，不是廖繼春的風格，袁國浩舉證指出，其曾策畫2001年台中縣美術家資料館開館展，在廖繼春檔案夾中仔細瀏覽其早期作品，確實發現廖繼春有這樣的簽名，該畫作品名稱為「讀書」，是廖繼春擔任1934年第8屆台展評審委員時出品的兩張作品之一，同樣在右下角簽名「繼春筆」。

袁國浩指出，第3次修復「遠眺玉山」的郭江宋認為，該畫因前兩次遭不當修復及補筆，造成顏色、風格失真，但畫布年代沒有問題，畫作的天空、遠山等仍保有60-70％的廖繼春風格，認定「遠眺玉山」作品為真，經其尋找發現簽名也不假，正是還原這件作品真實性的最佳佐證。

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