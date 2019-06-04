文化中心典藏廖繼春畫作「遠眺玉山」是假？他這麼說…

2019-06-04 21:44

〔記者歐素美／台中報導〕台中葫蘆墩文化中心典藏廖繼春畫作「遠眺玉山」，最近為了作品真偽吵得沸沸揚揚，前台中縣文化局副局長王正雄表示，「遠眺玉山」歷經多次修復，難免失真，但它是台中市的文化瑰寶，不應用懷疑的眼光檢視，很沒禮貌。

葫蘆墩文化中心典藏的廖繼春畫作「遠眺玉山」，日前遭議員及畫家謝里法等質疑是贗品或遭調包，葫蘆墩文化中心最近將畫作展示供各方鑑賞，並在畫作旁附上豐原市公所退休秘書謝文雄在2006年所誌的「名畫修復經緯」，內文表示，1985年，其接到畫家陳石連電話，指稱市公所一幅廖繼春大師的50號油畫不見了，他隨即會同總務張慶坤尋找，終於在清潔隊置物處尋獲，但市公所剛經歷火災，畫作已遭消防用水浸濕，右下角約有8公分直角勾裂、釉彩也有脫落現象。

謝文雄在文中指出，他與陳石連找來廖繼春高徒畫家吳炫三修復，當時豐原市長廖了以也很重視，撥款5萬元，將畫作運到台北由吳炫三修復2個多月後恢復舊觀，他事後還與吳炫三扛著畫作給廖繼春遺孀過目，當時廖夫人因中風不能言語，「但一瞥先生遺作即點頭肯定」。惜謝文雄及陳石連兩人已作古，無法再追認。

前台中縣文化局副局長王正雄針對外界質疑指出，「遠眺玉山」畫作，因年久失修，豐原市長陳欽隆時，他曾建議修復，最後不了了之；張溢城上任後，主動找他討論，他也建議公所將畫作交由文化中心典藏，但價格談不攏，後推薦公所可交郭江宋修復，但張溢城後來找南藝大教授修復，當時畫作即已「面目全非」；張溢城則表示，當時該畫作已列入市公所財產，他經多方探聽，才找來台南某大學藝術系教授修復，但修復者是誰等詳細內容已不復記憶。

王正雄回憶指出，張瀞分當選豐原市長後，當時廖了以任內政部長，發現「遠眺玉山」作品出現龜裂，張瀞分找王正雄協助請人修復，國美館認為修復經費很高，不如公所捐出畫作，由國美館進行修復，但他認為畫作是台中市寶物，不可能割愛，最後市公所以70多萬元交郭江宋修復。

對於外界質疑，前台中縣長廖了以目前人在國外，不願多作評論，畫作是廖繼春送給他父親或祖父已不可考，強調一切應由台中市文化局回應；張瀞分則痛批質疑的人別有居心，很不應該，強調她在豐原市長任內看到的就是這幅畫。

葫蘆墩文化中心表示，「遠眺玉山」於2014年12月10日，由文資處列入「古物」，同年12月24日由時任豐原區長的議員張瀞分交由該中心典藏，2015年1月8日入帳市府財產，當時登錄價格為1500萬元。

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