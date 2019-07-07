長榮罷工落幕後 交通部：期待勞動法規儘速通盤檢討

2019-07-07 13:18

〔記者蕭玗欣／台北報導〕長榮航空勞資雙方昨簽訂團體協約，罷工歷經17天終於落幕，長榮航空預估7月底、8月初運能才能全數恢復正常。交通部今天表示，將持續督同民航局、觀光局等所屬單位持續督促協助長榮航空於運能全數恢復正常前，應持續落實對旅客及旅行業者權益的維護，妥善處理旅客簽轉等相關權益問題，同時也期待國內勞動法規在事件後儘速通盤檢討。

交通部表示，為維護交通疏運與公共利益，此次次空服員工會取得罷工權後即成立跨部會應變中心，積極督同有關單位就交通疏運相關事宜應變處置，前後總共召開15次會議，除有效確保國內航線運能不受影響外，國際航線也維持相當運能，桃園機場與各航空站秩序大致良好。

關於旅行業反映罷工損害補償部分，交通部表示，長榮航空已與相關公會及業者協商，雙方將妥善處理。

交通部強調，民航業屬公共運輸一環，航空公司罷工不僅是內部勞資問題，也嚴重影響旅客與公眾利益，交通主管機關基於權責，有必要依法督促勞資雙方儘速妥善處理，也期待國內勞動法規可儘速通盤檢討，以兼顧工會罷工權及公共利益。

交通部再次呼籲，未來民航業不管是資方還是勞方，都能夠秉持勞資一體、善待彼此的觀念，建立暢通的溝通管道，以促進勞資和諧與企業永續。

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