影響營收年終恐拿不到 罷工空服員：沒有很在意

2019-07-07 13:11

〔記者魏瑾筠、陳恩惠／桃園報導〕長榮空服員罷工落幕，桃園市空服員職業工會今起一連3天，在南崁罷工棚發還三寶，針對優待機票需漸進式恢復、年終獎金恐沒有，有空服員表示，會接受工會幫會員談的方案；不過也有空服員私下表示，公司發年終也是這2年的事，就算今年不發也沒有很在意。

桃空職工今起一連3天的中午12點至晚上10點，在南崁罷工棚發還三寶（員工證、台胞證及護照），中午12點不到，已湧現排隊人潮，然而，三寶發還速度相當快，現場上百名等待領三寶的空服員，工會僅花10分鐘，就全部消化，目前僅剩協助發還三寶的工會幹部及會員，還有零星前往領三寶的空服員。

有空服員第一批領完三寶後接受媒體訪問，針對是否期待回到公司？她表示，雖然領到三寶，但是還沒辦法進公司，公司的班表也是鎖住的，還沒辦法進公司網站，所以希望公司方面也可以讓我們盡快回到公司，希望公司的一切，可以趕快恢復正常營運。

對於昨天的團協簽訂後，優待機票過一陣子恢復，還有年終獎金可能取消是否可以接受，該空服員表示，這部分的話會員挺幹部，幹部幫我們談出來的方案，我們也是接受。

該空服員表示，目前公司方面和工會的決議是10日恢復執勤，這十幾天心情有點複雜，可能利用這一、兩天平復一下，10日之後會帶著準備好的心情，大家一起回去上班。

針對空服員罷工後爭取到3萬多元獎金，卻可能因此領不到10餘萬元年終，有其他空服員說，她進公司5年，也只有前年、去年領到年終，年終並不是年年發，她在罷工後，已經想到公司可能會用罷工關係，導致影響公司盈餘等理由，不發放年終，已經做好心裡準備，對於有沒有發放年終沒有很在意。

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