桃空職工罷工8大訴求 到落幕僅4項有部分爭取成功

2019-07-07 00:00

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕長榮航空與桃園市空服員職業工會今日正式簽下團體協約，內容與6月29日長榮航空董事長林寶水給出的6大方案，可說是完全相同。桃園市空服員職業工會從罷工前的8大訴求，一路到現在接受的團協方案，可說根本不須透過罷工手段，持續協商就有可能成功爭取；甚至團協版本與最早的8大訴求，只有東京、北京等航線改過夜班、給理監事會務假、人評會有開放民選陪審委員、變更勞動條件與工作規則需與工會協商等，算是有部分爭取成功，其餘4大訴求可說完全潰敗。

開南大學空運管理系副教授盧衍良表示，整體來說，工會最初爭取的8大訴求中，有關日支費、勞工董事等項目都已不存在；長榮航空在飛安服勤獎金上主動提高，相關管理制度上也提出對案調整，對於執勤時間在12小時左右的航線也有相關配套，樂見雙方圓滿落幕。至於國內航線主要是服務離島居民，提供他們基本交通需求，因為有寡佔或獨佔的事實，桃空職工承諾不能罷工，是比較苦民所苦的作法。

桃空職工原先8大訴求中，提升日支費且禁搭便車、增設勞工董事參與公司治理、各航班外籍組員不得超過2人、國定假日出勤給予2倍薪，從罷工開始到結束，長榮航空都未有任何讓步。桃空職工在6月28日帶回長榮給出的新版6大方案後，隔日投票接受至今日，共計8天的時間，僅將6大方案的第1項，拆成桃空職工3年不能再次罷工，如果桃空職工這次罷工言行合乎法律公司會尊重，國內航線不能罷工等3項；其餘5項長榮僅再增加東京BR108東京航線10月到3月共6個月開放過夜，及同意在某些狀況的人力減派或減少外站休時，公司願與工會討論。等於這8天多了數萬名旅客受影響，桃空職工根本沒為會員多爭取到哪些權利。

至於雙方這幾天就不秋後算帳、罷工預告期、禁止職場歧視霸凌與不得有不實言論汙衊公司等議題進行爭執，最終團協中內容，也都是遵照現行法令。長榮航空表示，所謂預告期規範，必須先有罷工行為，而工會在本次團協中已大幅度放棄罷工權利行使，也就是在公司沒有不當勞動行為前提下，任何的勞資爭議事項，工會都已承諾拋棄罷工行使權利，既然往後不會再有罷工行為發生，當然就沒有先行約定預告期的必要。針對「職場歧視霸凌禁止」與「不實言論污衊禁止」未於本次團體協約約定，因為這些事項屬職業安全衛生法與刑法中明文規範，勞資雙方認為既然法有明定，且會議中已達共識共同維持「健康安全」的職場環境，就無須再於團協中重述。

˙桃空職工最早8大訴求，分別為第1，日支費提高至每小時150元，且禁搭便車；第2，東京、北京、金邊、胡志明、哈爾濱、瀋陽、呼和浩特等9條航線皆要改為過夜班；第3，開放本會參與會員的人評會等懲處機制，並有發言及表決權；第4，開放勞工參與公司治理，提供經營必要資訊，例如工會推派獨董或增設勞工董事；第5，國定假日出勤應給付兩倍工資；第6，各航班派遣外籍組員不得超過2人；第7，給予本會理監事與會員代表公務假；第8，變更空服員現有勞動條件與工作規則，應事先與本會協商。

˙長榮針對8大訴求，在6月20日協商前的回應，第1，能以飛安服勤獎金方式增加收入，但不接受禁搭便車；第2，東京BR198航班冬季可過夜，其餘月份提供專飛方案供選擇，北京6月至8月雷雨季，與跑到歲修月份可過夜，其餘航線也多會安排兩組組員輪流執勤或提供專飛方案；第3，當事組員可邀請一位陪同代表；第4，無法接受勞工董事，但可有每月固定勞資會議、每季工會與董總會面、每半年檢討空服員現行班表；第5，空服員適用勞基法84-1條，無國定假日出勤給付雙倍薪資問題；第6，依航班外籍乘客調整外籍組員人員，不應有本外籍差異；第7，願給桃空職工8位以內理監事，每年每位25天會務假；第8，不牽涉工司管理權責下，與空服員工作相關議題，未來可透過公司建的的溝通平台提出意見並進行溝通。第1項飛安服勤獎金，6月20日協商當天，長榮已表明金額願意再談，並先從每趟150元增加至200元，顯現透過協商方式，長榮仍有持續退讓的可能性。

˙雙方6月20日未獲共識，桃空職工開始罷工後，長榮航空都未再做出任何退讓，直到6月28日桃空職工理事廖以勤等5人，共同與長榮航空董事長林寶水見面後，才又帶出長榮版本的新6大方案，並交由會員投票決定是否接受。6大方案內容分別為第1，參與罷工行動會員給予不秋後算賬協議，並與桃園市空服員職業工會長榮分會簽訂和平協議。第2，飛安服勤獎金短班含過夜班一趟來回300元、越洋航線來回一趟500元。第3，BR198、BR108東京航線10月到3月共6個月開放過夜；BR716北京航線4月、6月到8月開放過夜。第4，每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃。第5，人評會開放民選教官5名，輪值參與人評會議，並估1席陪審委員具發言表決權，另有1名現役空服員可陪同當事人。第6，給予空服員職業工會理監事共11名（依實際人數為主）每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

˙6大方案這與當初長榮回應桃空職工8大訴求差異性不大，工會算是有成工多爭取的部分，主要是增加罷工結束後不秋後算帳並簽訂和平協議；飛安服勤獎金金額增加；過夜航班東京增加1班、北京則與原本類似；人評會除可邀一名空服員陪同當事人外，再開放民選教官5名，輪值參與人評會議，並估1席陪審委員具發言表決權；理監事每年可擁有會務假人數從8名增為11名，並於舉辦會員代表大會時，由公司協助調整班表等。

˙今日簽定團協內容，第1是桃空職工3年不能再次罷工；第2，如果桃空職工這次罷工言行合乎法律，公司會尊重；第3，國內航線不能罷工；第4，飛安服勤獎金，短班每趟來回給予300元、越洋每趟500元；第5，BR184、BR198、BR108東京航線10月到隔年3月，共6個月開放組員過夜，BR716北京航線4月及6月到8月及開放組員過夜；第6，定期勞資互動，在某些狀況的人力減派或減少外站休時，公司願與工會討論；第7，人評會開放民選教官5名，輪值參與人評會議，佔1席陪審委員，具發言表決權，以及1名現役空服員可陪同當事人；第8，給予工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法