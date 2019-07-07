今起一連三天領三寶 桃空職工：10日起恢復執勤

2019-07-07 10:57

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕長榮空服員罷工昨天在勞資雙方簽下團體協約後落幕，桃園市空服員職業工會會員代表丁紹明表示，今天起一連3天，中午12點至晚上10點，罷工空服員可攜帶會員證、三寶保管申請書及個人證明文件，至南崁罷工棚領取「三寶」（員工證、台胞證及護照），現場申請即可領回，最快10日就可以開始服勤。

工會目前仍有2060份三寶，丁紹明表示，領三寶程序是7月7日至7月9日共3天，中午12點至晚上10點在罷工棚發放，整個10小時的程序就是專門、專心的歸還三寶，所有會員必須本人親自領取，因為這是屬於個人重要的證件，如果有人是在外地無法來領取，工會會替她保管，直到有時間的時候回來領取。

針對罷工落幕後，長榮呼籲政府要把航空業罷工預告期法制化，減少對旅客衝擊，丁紹明表示，日本、加拿大、法國、美國等國都有罷工預告期的限制，主要原因是因為它們在罷工前的門檻並沒有那麼高，台灣的法規在對於提起罷工前的門檻，要求非常高的，如果政府覺得罷工預告期需要透過修法去更改，工會也會照著法規走，但還是呼籲政府要正視到勞工最後一道防線就是罷工，若是要有罷工預告期的修法，罷工前的門檻也應該考慮是否降低。

然而，有人試算罷工後，空服員爭取到獎金3萬多元，但可能4個月的年終沒了，工會如何看待？丁紹明說，年終跟調薪依照法規，如果集團有盈餘就必須發放，不會揣測今年集團的盈餘狀況，至於獎金的調整是長期，而且是全體員工享有的，也呼籲長榮集團針對今年盈餘的部分，不要對外宣稱是工會影響、工會造成的，也希望公司能夠越來越好，往更好的方向前進。

昨天宣布罷工落幕，會員和幹部的心情如何？丁紹明說，長達17天的罷工，其實所有的人都非常疲憊，相信不管是會員、資方、旅客，都會希望這場罷工行動趕快結束，也很高興公司最後有正面且善意的回覆，然後完成這場團體協約，接下來會盡力歸還三寶讓所有會員都能回到線上飛行，因為工會宣佈罷工行動的結束是在7月9日的晚上12點，所以正式恢復執勤的時間，將會從7月10日開始，詳細排班的方式，會由公司方去訂定。

針對媒體詢問，罷工長達17天，總統蔡英文及交通部長林佳龍都有出面喊話，是否覺得是公司受到壓力？丁紹明則說，官方政府願意就這次狀況呼籲或喊話，工會是非常高興，但也相信長榮資方是一直有善意想要解決的，所以這場罷工，才能在第三次協商後盡快落幕。

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