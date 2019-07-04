共10913戶！ 高市弱勢住宅補貼22日申請

2019-07-04 12:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕照顧弱勢家庭，高市府今年的住宅補貼方案，將於7月22日開始受理申請，至8月30日截止，共提供10913戶，比去年10860戶增加53戶。

高雄市住宅補貼提供三種方案，包括房屋租金補貼、自購住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼等，民眾可依自身需求，提出申請。

高市都發局長林裕益表示，今年提供1萬戶、每月3200元為期1年的「房屋租金補貼」，及532戶「自購住宅貸款最高210萬元」、381戶「修繕住宅貸款最高80萬元」的利息補貼。此外，符合經濟及社會弱勢資格者，還可享有0.562％優惠利率。

高雄市都發局指出，因南部地區房屋租金，並不像北部昂貴，根據調查統計，高雄弱勢家庭及青年多數認為，住宅補貼能符合他們的實際需求，可以自行覓尋適合的房屋。都發局強調，今年住宅補貼的新變革，放寬未滿20歲且已婚者可以申請，也同時將原本2個月的租賃契約補件期間，放寬為3個月。

高雄市今年的住宅補貼申請管道共有5種，民眾可任選方式申辦，另外也提供假日收件服務，並預定於7月27日（小港空中大學）、8月3日（楠梓區公所）、8月10日（五甲國宅社區活動中心）提供民眾就近申請服務。相關問題可撥打服務專線07-3368333轉2649~2651，有專人詳細說明。

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