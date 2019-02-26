創7年新高！內政部：去年核准住宅補貼戶數達7.2萬戶

2019-02-26 10:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部在每年7月至8月會開放民眾申請住宅補貼，民眾可申請租金補貼、購屋及修繕貸款利息補貼等項目。內政部今日表示，去年核准戶數達到7萬2千戶，創下2007年開辦以來新高。

據內政部統計，2018年住宅補貼共有8萬6742戶家庭提出申請，包含租金補貼申請戶數7萬6997戶、自購住宅貸款利息補貼申請戶數8383戶、修繕住宅貸款利息補貼申請戶數1362戶。

經審核後，租金補貼核准數戶6萬5815戶、自購住宅貸款利息補貼核准戶數5540戶、修繕住宅貸款利息補貼核准數戶686戶，3種補貼共核准7萬2041戶，核准數戶較前年6萬6483戶，增加8.3%。

內政部指出，去年補貼戶數增加的原因，除了提高戶租金補貼計畫戶數外，去年也修正放寬評點，將胎兒數納入戶家庭成員及未成年子女數，並增加新婚家庭評點的權重。

內政部進一步分析，3種補貼未核准原因主要皆是「財產或所得超過標準」，約占9成；其次，租金補貼及修繕住宅貸款利息補貼未核准原因為「重覆申請補貼」，而自購住宅貸款利息補貼未核准原因也有「資料不符」。

內政部提醒，每年申請的租金補貼，補貼期限最長為12期（即12個月），每年可重新申請，若申請人去年已收到審查合格的公文，但尚未收到租金補貼者，請先行留意。

若是以「未租屋」身分申請，須在核定函2個月內補附租約，審查通過後才能獲得租金補貼；或者申請時所附租約的租賃期限若已到期，也須在2個月內補附租約。

內政部指出，接受補貼期間如有租約屆滿或搬家的情形，務必在2個月內主動向戶籍所在地的直轄市、縣市政府補新租約，才能儘快繼續獲得補貼，逾期將取消資格。

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