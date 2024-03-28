雞排妹間接公布陳沂門號 剛確定判刑3月又被判賠8萬

台北地方法院今天宣判，判雞排妹應賠償8萬元。（資料照）

2024/03/28 17:36

〔記者張文川／台北報導〕藝人「雞排妹」鄭采勻（原名鄭家純）2021年5月在臉書直播，以張貼色彩暗示代碼的方式，間接公布網紅陳沂的電話號碼，違反個人資料保護法，上週剛被最高法院判刑3個月、得易科罰金9萬元定讞；陳沂另提民事求償100萬元訴訟，台北地方法院今天宣判，判雞排妹應賠償8萬元，可上訴。

2021年5月8日，陳沂開直播秀出未接來電紀錄，指責雞排妹狂叩她20通電話，並複誦該門號號碼。雞排妹得知後立刻加入直播，並與陳沂對嗆，之後雞排妹在直播中，也說出陳沂的門號前4碼。

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隔天傍晚4時，雞排妹又於臉書貼出一塊色彩版，其6碼的色號數字，剛好是陳沂門號的末6碼，陳沂火大，怒控雞排妹違反個資法。

一審判雞排妹4月徒刑，二審認為雞排妹的犯罪動機，是因陳沂先在直播中公開雞排妹的門號而報復，酌減改判3月徒刑，最高法院日前駁回上訴確定。

陳沂另提民事求償100萬元，雞排妹主張100萬元顯然過高，一般行情大約數千至2萬元左右，並質疑陳沂蒙受什麼精神損害，「陳沂已性霸凌、騷擾我長達3年，看得出來她這3年過得非常快樂，看不出她以淚洗面」。法官審結，今日宣判。

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