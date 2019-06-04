韓國瑜指香港補助住宅50％ 網大酸：國際認證草包王

2019-06-04 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上週六在凱道造勢，狂打經濟牌，轟蔡英文台無法讓百姓安居樂業，說道「新加坡補助青年住宅高達百分之八十，香港有五十，台灣只有百分之零點五，年輕人怎麼辦...」，該話傳入香港的討論區裡，遭香港網友大酸：「條友活係平行時空？」。

香港是出了名的寸土寸金，而韓國瑜的補助五十，被香港網友懷疑是把有50%人住公屋，偷換成補助50%，不過，根據香港媒體報導，在2018年，有8萬港民搶租1千戶公屋，難度之高，讓港民酸說，有人可能排到死也排不到。

韓國瑜講香港補助的一段話，引發香港網友冷嘲熱諷，香港「連登論壇」上，狂轟韓國瑜「草包」，「條友活係平行時空？」、「嘩我地活係異世界呀」、「保你老母呀」、「入中聯辦取得流料?」、「韓國瑜：『一國兩制運作良好』」、「台灣班低智新物 講咩都會信」、「支國青年50% 香港青年-50%」

PTT網友都笑稱：「韓國瑜被香港網友酸爆，比PTT還酸」、「國際認證草包王」、「香港認證智障wwww」、「光看香港移民台灣的人數逐漸增加，就能知道現實了...」。

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