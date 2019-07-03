桃園市住宅補貼申請 22日起跑

2019-07-03 23:59

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市住宅補貼申請，將從7月22日起至8月30日止受理各界申請，其中最受關注的租金補貼，每戶仍為每月最高補助4千元，今年租金補助名額與去年相當仍維持1萬戶，另自購住宅、修繕住宅貸款利息補貼額度都有提高，方便更多民眾申請，申請期間，民眾可至住宅發展處、各區公所或至內政部住宅補貼線上申請作業網站提出申請。

租金補貼部分，申請者必須符合設籍桃園市且無自有住宅，每人每月所得低於2萬1867元、每人動產11萬2500元，申請者必須年滿20歲或未滿20歲但已婚者；另家庭組織狀況必須符合下列一項即可，包含有配偶、與直系親屬同戶籍、單身年滿40歲或父母雙亡，戶籍內仍有未滿20歲或已滿20歲仍在學、身心障礙或沒有謀生能力之兄弟姊妹需要照顧者亦可申請。

另住宅補貼還提供「自購住宅貸款利息補貼」210萬元、名額686戶、最長可分20年還款，「修繕住宅貸款利息補貼」80萬元，名額396戶、最長可分15年還款，這兩項的利息補貼，須符合家庭年所得低於129萬元，每人每月收入低於5萬1023元、動產低於278萬元、不動產低於528萬元。

申請利息補貼，其利率計算以中華郵政郵儲利率為基準，郵儲利率目前為1.095％，一般戶需加0.042也就是1.137％，若為弱勢族群則是郵儲利率減0.533％，為0.562％來計算。

住宅發展處提醒，今年度申請方式可採郵寄、臨櫃或至內政部住宅補貼線上申請作業網站提出申請，民眾只要在期限內提出申請即可，並沒有申請戶數額滿後則不再受理之疑慮。

住宅發展處表示，為協助年長之身心障礙者申請，提供65歲以上身心障礙者到府收件服務，預計8月中旬起安排至個別住所或鄰近之公共場所收件（如里民活動中心）；有需求者可電洽住宅發展處約定收件時間。

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