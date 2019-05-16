住宅補貼推線上申請 性侵被害人免受案發時間限制

2019-05-16 19:47

〔記者黃欣柏／台北報導〕為保障弱勢居住權益，內政部在今天在部務會報中同步通過「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」及「修繕住宅貸款利息及簡易修繕住宅費用補貼辦法」修正草案，除了取消家暴、性侵害受害者應於「最近1年」受害的限制外，今年7月也將首次開放民眾線上申請住宅補貼。

內政部指出，為了協助弱勢家庭，政府從2007年起就針對租屋、購屋和修繕等提供補貼，補貼項目包括對無力購屋的家庭提供租金補貼、對無自有住宅或2年內新購住宅者給予自購住宅貸款利息補貼，以及對僅擁有1戶老舊住宅的家庭，提供修繕住宅貸款利息補貼。

內政部表示，過去家暴或性侵害的受害者及其子女，必須檢附最近1年受害之相關證明才能申請補助，考量家暴及性侵害對受害者影響深遠，故本次修法取消相關限制，讓被害者不必受限於「最近1年」受害，藉以協助其自立。

內政部強調，相關辦法在今年7、8月開放民眾申請時就可適用，同時今年也將首次新增線上申請管道，民眾除了可以書面方式向地方政府提出申請，也能夠直接在網站登打申請資料，並將各項證明文件上傳至網站，省去奔波之苦。

此外，過去民眾必須在核發核定函次日起2個月內補件，今年起也將放寬為3個月內，而且若申請人不幸在申請後、核定前死亡，各直轄市、縣市主管機關將主動通知家庭成員，家屬可在收到通知後2個月內申請變更申請人；若是核定後才死亡，則可在收到通知後3個月內申請變更。

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