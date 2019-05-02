維護公共安全 將提高瓦斯營業場所安檢標準

2019-05-02 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕為強化串接使用瓦斯桶營業場所安全，今（2日）內政部部務會報通過「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」修正草案，串接使用共計80公斤以上桶裝瓦斯的營業場所，應由具有證照的人員安裝燃氣導管，並設置氣體漏氣警報器。

內政部表示，為強化餐廳、自助洗衣店及小吃店等商店安全性，瓦斯桶使用量在80公斤以上的場所，串接的燃氣導管應由領有氣體燃料導管配管技術士證照的人安裝，並設置氣體漏氣警報器及定期自主檢查，且瓦斯桶不得放在地下室。

為確保公共安全，瓦斯桶附近必須要有嚴禁煙火標示或滅火器，也須直立放置或固定位置，否則瓦斯行發現後不得供應燃氣。但如有具印刷或油壓等低危險性設備的工作場所，在強化內部構造及防火區劃後，就該使用區劃範圍，能酌予法令鬆綁。

該法令將於近日發布施行，有製造、儲存或處理公共危險物品與可燃性高壓氣體的場所，應於生效日起2年內改善完畢，違者可開罰10萬元以下，並得連續處罰、勒令停業或停止使用。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/