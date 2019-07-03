超炫！桃園閩南文化節壓軸大戲 週六日高鐵站前廣場開演

2019-07-03 23:11

〔記者李容萍／桃園報導〕今年「桃園閩南文化節」系列活動壓軸大戲《鬥陣》，6日、7日一連兩個晚上7點30分至9點將在桃園高鐵站前廣場隆重戶外開演，邀請南管音樂家王心心、流行歌手萬芳、大環新秀趙偉辰及國立台灣戲曲學院民俗技藝系、京劇系及專業舞者們串場，攜手本地、新加坡、馬來西亞共14隊藝陣團體超過300人的龐大陣容，結合大型舞台聲光影音效果，展現多元藝陣風華，適合闔家免費進場觀賞。

3日晚間包括威勁龍獅武術戰鼓團、新加坡星洲舞獅體育協會（夜光獅）進場超炫彩排外，文化局4日晚上7點30分至9點在桃園高鐵站前廣場進行最後總彩排，6日、7日演出下午4點起另舉辦畫臉譜及大仙尪體驗活動，戲迷們可別錯過！

文化局說，桃園閩南文化節壓軸大戲《鬥陣》由專精於傳統技藝與創新的資深編導李曉蕾與新銳編舞家李冀禹領軍編導製作群，將藝陣結合戲劇，與現代劇場技術跨界演出，由管名家王心心、萬芳攜手歌詠《千年之愛》女媧造人創世紀開場領唱揭開序幕，並將傳統北管、大仙尪、三太子、宋江陣、舞龍、舞獅、官將首、八家將等各式民俗藝陣，串聯成為長達90分鐘的全新大型藝陣展演。

桃園在地的藝陣有大溪區社團民俗技藝協會帶領共義團、一心社聯合演出的大仙尪、大溪哪德社飛天三太子、桃園太原堂官將首，還有台南協福堂武館及台南開天宮的宋江陣、基隆長興呂師父龍獅團高樁舞獅、台中威勁龍獅武術戰鼓團夜光龍、鐵四帝家將街舞、淡水南北軒、國立台灣戲曲學院戲曲音樂系、台灣特技團特技車陣與大旗陣等各式民俗藝陣團體，齊聚桃園高鐵站前廣場開演。

除了國內知名藝陣表演團隊，榮獲75次世界獅王頭銜的馬來西亞關聖宮龍獅團來台，以及甫於去年勇奪世界獅王大賽冠軍的基隆長興呂師父龍獅團同台競演，獅王PK精彩可期。另外，由福州龍一代宗師陳源基所帶領的新加坡星洲龍獅體育會與師承陳師父的台中威勁龍獅武術戰鼓團一同演出，師徒攜手同台演出展現難能可貴的跨國藝陣傳承情誼。

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