藝閣VS踩街打頭陣！ 桃園閩南文化節連嗨5個週末

2019-06-08 19:09

〔記者陳恩惠、謝武雄／桃園報導〕「2019桃園閩南文化節」今天起一連舉行5個週末，首先熱鬧登場的是「藝閣VS踩街」活動，桃園市長鄭文燦說，「藝閣」源自傳統抬閣活動，歷史悠久，今年參與的藝閣花車隊伍都極具巧思，涵蓋義俠廖添丁、孫悟空大鬧天宮等主題，邀請市民一起同樂，找回台灣的傳統文化、見證多元文化在桃園的蓬勃發展。

2019閩南文化節有一系列精采活動，桃園藝文廣場今晚演出的「十二生肖貓來亂」，融合現代劇場及民俗技藝表演；下週六（15日）在桃園護國宮舉行「總舖師比賽」，10組決賽隊伍將大展手藝，重現辦桌文化；未來則希望節目納入大溪大仙尪、蘆竹、龜山地區觀音媽等信仰文化，以及南北管音樂等，持續豐富活動內容，發揚台灣傳統文化。

今天下午登場的「藝閣VS踩街」活動，在市府廣場前集結50台藝閣車及千餘人的踩街團隊，其中40台藝閣車是由桃園在地宮廟、高中（職）及大專院校、社區團體全新製作，各以各的巧思與特色參與競賽；另也邀請獲得北港朝天宮媽祖聖誕比賽首獎的10台大型真人藝閣車，前來共襄盛舉，現場盛況空前。

今年藝閣車是傳統手拉式，每台以傳統忠孝節義、小說戲曲故事為主，有台灣義俠廖添丁、老鼠娶親、孫悟空大鬧天宮、草船借箭、嫁妝一牛車等有趣主題，還有配合藝閣車主題，精心打扮爭奇鬥艷的踩街隊伍，沿線與民眾互動，讓民眾看得目不轉睛；踩街路線自市府廣場出發，全程4公里，將沿著桃園市縣府路、中山路、中正路直抵桃園藝文廣場，晚間將公布競賽組獲勝隊伍。

10台獲得北港朝天宮媽祖聖誕比賽首獎的大型真人藝閣車，分別是「敦煌飛天獻媽祖」、「四海龍王拜媽祖」、「瑤池金母」、「遊龍戲鳳」、「媽祖渡黑水溝來台灣」、「霸王別姬」、「千手觀音」、「奉旨瑣龍」、「鳳儀天下」、「群仙下凡渡化眾生」。

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