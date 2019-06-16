手路菜大車拚 「最強總鋪師」出爐

2019-06-16 00:05

［記者陳恩惠／桃園報導］「2019桃園閩南文化節」15日進行第二週活動，今年首度舉辦「總鋪師比賽」，30組隊伍經初賽書面審核後，勝出的10強昨晚在桃園護國宮前的廟埕進行決賽爭霸戰，晚間公布競賽結果，獲得「最強總鋪師」頭銜的冠軍隊伍是社團法人中華美食交流協會、獎金10萬元，亞軍為台灣義廚聯盟、獎金8萬元，季軍是桃園福容、獎金5萬元，優勝則為桃禧航空城隊、華順辦桌食堂、意源廚房、彰化葉仔、彰化縣廚師業職業工會、閩客傳承隊、臻好食客棧、獎金各1萬元。

市長鄭文燦說，市府以美食為主軸推廣在地文化，2015年首先由客家局在新屋范姜老屋舉辦「客家月光團圓音樂宴」，有客家菜餚供市民訂購，好評不斷；2018年平鎮區農會舉辦千人醬冬瓜宴，以客家酸菜、醬冬瓜等在地食材製作特色料理，也獲熱烈回響；市府去年在文化局下成立閩南及民俗文化科，推廣包括南管、北管、歌仔戲、布袋戲、答嘴鼓、台語說唱及辦桌等台灣本土文化，要讓更多人認識閩南文化的魅力。

獲得冠軍的「社團法人中華美食交流協會」來自新北市，成立27載，為特金選手的搖籃，參加過國內外大大小小比賽，此次比賽主題「總舖師的手路菜」也喚起老師傅們的記憶，號召6位手藝精湛、參與過國內外多場比賽的主廚們，將老師傅好手藝傳承下去，呈現50、60年代最傳統的「手路菜」。

分別獲得亞、季軍的兩支桃園在地隊伍：「台灣義廚聯盟」本著把自己的專業、餐廳的文化禮儀帶入偏鄉與弱勢團體，只是把這些小確幸給大家，傳承幸福的味道；「桃園福容」由福容大飯店桃園店楊忠霖主廚率領菁英團隊，今年4月在兩岸美食論壇高峰會獲「兩岸十大名廚」、「兩岸十大名店」、「兩岸十大名菜」、「兩岸十大伴手禮」四大獎殊榮，以「融合創新」、「發揚在地文化」、「接軌世界」為服務宗旨。

比賽也吸引「絕對台灣」節目團隊前來錄影，主持人加賀美智久（TOMO）自早上廚師團隊報到起，就在現場一一訪問各個知名的總鋪師，親身體驗在地辦桌文化，發掘台灣的力與美。

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