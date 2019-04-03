閩南語答喙鼓、總舖師辦桌…桃園閩南文化節比賽報名開跑

2019-04-03 00:10

〔記者李容萍／桃園報導〕「2019桃園閩南文化節」系列活動於6月8日至7月8日辦理，規劃真人傳統藝閣VS踩街、閩南現代音樂劇、懷舊音樂會、陣頭鬥陣大戲、半年節轉運等精彩表演，更有各種不同類型的比賽，包含閩南語答喙鼓、總舖師辦桌、閩南歌謠創意舞蹈、攝影比賽等，提供優渥獎金，即日起陸續於活動官網受理報名。

市府文化局指出，今年首次辦理總舖師辦桌比賽，冠軍獎金10萬元，總獎金高達30萬元，分為初賽與決賽兩部分，由產、學界專家組成評審團，初審採書面審查，即日起至4月30日止開放報名，將於5月15日於活動官網公布入圍決賽的十強隊伍，決賽6月15日將於桃園護國宮登場，決賽隊伍須於決賽當天在7小時內完成料理製作與擺盤，並讓現場評審與認桌民眾享用，期讓更多人回味50、60年代的古早味，也可品嚐在地食材的鮮美，期待能使新一代民眾體驗早期總舖師辦桌的盛況。

想體驗「俗擱有力」、「呵咾甲會觸舌」的台語俗諺及四句聯對飆的快感者，則可報名參加閩南語答喙鼓比賽，即日起至5月13日受理報名，6月16日在大溪福仁宮辦理決賽，比賽總獎金10萬元，另舉辦多場答喙鼓推廣工作坊，聘請超強師資，全程免費，名額有限，趕快報名。

閩南歌謠創意舞蹈比賽則是舞蹈結合傳統文陣（如車鼓、桃花過渡、牛犁、布馬、踩腳蹻、大鼓陣、十八摸、素蘭陣等元素），利用閩南歌曲及音樂呈現，民眾可發揮創意組隊參加，一隊至少3人，分為一般組與超級組，即日起至5月13日止報名，並於6月22日於南崁五福宮廟埕舉辦決賽，總獎金20萬，邀請舞林高手來飆舞技。

為了留下美好記憶，民眾除參與閩南文化節系列活動，也可將拍攝的照片參加攝影比賽，分為專業組及玩家組，總獎金共7萬7000元，希望透過攝影愛好者之眼，捕捉桃園閩南文化之美。

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