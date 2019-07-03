法務部保護司長扮一日店長 為澎湖更生人店家站台

2019-07-03 20:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕法務部保護司長黃玉垣今日扮演一日店長，為澎湖「選哥鹹水鵝」站台行銷，還穿上工作服，與店老闆「選哥」一同招呼客人，十足的用心且平易近人，讓「選哥」感動不已，直說黃司長揪感心，「更保」真用心。

今日黃玉垣司長在澎湖地檢署檢察官陳建佑、更生保護會澎湖分會主委呂榮進等人陪同下，前往澎湖更生保護會協助創業成功更生人「選哥鹹水鵝」店拜訪。在品嚐過「選哥」的鵝肉後，對其口味讚不絕口。黃司長穿起「選哥鹹水鵝」的工作服，與「選哥」一同招呼客人，擔任店長為「選哥」站台行銷。

另外為鼓勵選哥自食其力，黃司長特別準備由澎湖監獄受刑人手工製作「蝴蝶彩繪陶瓷咖啡杯組」，並且親自落款「破繭而出，美麗重生」的字句，肯定「選哥」復歸社會的作為，「選哥」滿心歡喜接受贈送，直說要把杯組做為鎮店之寶 ！同時司長還加碼在工作服上簽名，送給選哥珍藏，成為店內的活招牌。

「選哥」的更生成功，除了他個人自身的努力之外，出監後更生保護會澎湖分會適時伸出援手也是重要的支撐力量，從開「藥膳排骨」店，到「阿嬤的古早味」，再到現在成功創立的「選哥鹹水鵝」店，更保澎湖分會一直陪伴著他，對他的關懷始終如一，終於讓他重新認識自己的內在，拾回自信心，重生歩履也站穩且踏實。

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