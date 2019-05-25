法務部長承諾檢察官 將成立人事改革委員會

2019-05-25 23:24

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部長蔡清祥25日出席一場檢察官辦的研討會，面對主辦單位呼籲法務部成立「檢察人事改革委員會」，蔡清祥承諾會成立正式委員會，並盡其所能推動法制化，在任內進行人事改革，並盡力爭取更多的人力資源給檢察機關辦好案。

主辦單位在本場檢察人事改革研討會中發表「檢察人事政策白皮書」，呼籲法務部成立「檢察人事改革委員會」，擘劃十年改革路線，將各項改革落實法制化，才能確保政策執行，蔡清祥在研討會最後公開回應劍青檢改的訴求，承諾將會成立正式委員會，並且盡他所能推動法制化，他也提到，他非常期盼傾聽大家的聲音，並且會在任內努力去推動改革。

25日的研討會共有3場次，分別由台大法律學院教授林鈺雄、立法委員黃國昌、行政院政務委員羅秉成主持，檢察官林達首先報告檢改六大議程，包括，二審人力總量管制、一審組織彈性多元化、調整一審人力結構為「將少兵多」、擴增法定員額及預算員額、一審派出檢察長制、檢察長任期制等。

林鈺雄提到，台灣司法環境面臨重要轉型，應如何維持檢察官的中立性及傳統，人力資源是非常重要的問題，如同民眾花費很長的時間排隊、等待就醫，只能得到短暫的服務，人民應該可以理解，檢察體系亦同，花多少人力成本，做好多少事情，巧婦難為無米之炊，不談人力無法談司法改革，就如地檢署無法支付精神鑑定費用，資源不足，效果自然無法談成，若不談人力資源，理想仍為空談。

清大科法所助理教授連孟琦回應，實務運作上，德國檢察官做的事沒有台灣檢察官多，即使如此，德國檢察官的司法負擔也已面臨相當困境，德國法官（含檢察官）協會已多次聲明其刑事司法負擔問題嚴重，原因為刑事案件繁雜性增加，致訴訟期間延長，在德國，羈押嫌犯可能因此被釋放，且案件負擔過重，使職權不起訴案件大增，甚至達到四分之一之多，而我國檢察官起訴比例約占4成，職權不起訴僅百分之一，人力艱困的情況下，國家應該給予充足的人力資源。

檢察官姜長志與陳宗元分別檢討一二審的業務，金門地檢署檢察長洪家原當場表達支持一二審輪調，認為這是一個正確的方向，但他也提到，二審檢察官也要辦偵查，所以案件沒那麼少，主辦單位的數據需要更多的詮釋。

此外，高院法官錢建榮與北院法官林孟皇也都到場對應與談，從法官的角度，認為一二審勞逸不均確實是存在的，並提到二審開庭檢察官沒有案卷的情況，早就應該進行人力盤點。

士林地檢署主任檢察官白忠志說，當年他在調檢察司辦事時，便曾負責研修二審調辦事歷練事項，後來種種人為因素，演變成調辦事缺竟然轉為實缺，所以法制化是必須的。

25日研討會尚有檢察總長江惠民、北檢檢察長邢泰釗、新北檢檢察長朱兆民、宜蘭地檢署檢察長余麗貞、檢察司長王俊立等人參與，現場則有超過60位檢察官參與討論，羅秉成也允諾將全力支持檢察體系爭取人力資源。

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