找工作特別難…更生人努力當上保全主管 找職缺造福「同學」

2019-06-04 08:30

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕任職於某保全公司的陳姓襄理曾是一名更生人，在保全公司努力工作後，獲拔擢為襄理。陳襄理深知更生人找工作不易，在公司的支持下特別申請出職缺，給同為更生人的「同學們」任職。昨日下午特別參加財團法人台灣更生保護會基隆分會舉辦的座談會，成功媒合4名「同學」，讓他們到公司內服務，給他們一個工作的機會。

更保基隆分會主任蔡宜芳表示，更生保護會為提供出監更生人或假釋中受保護管束人解決出監後就業問題，特別結合勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署基隆就業中心辦理「駐點就業．服務到位」就業服務計畫，希望能夠提供更生人最立即的駐點就業諮詢，協助個案重返社會，獲得穩定生活。

昨日下午兩家特別開出公司內職缺，要給更生人們來挑選，職缺有清潔員、保全員及粗工等，此次參加的13名「同學」中，有7位成功應徵上工作，成功媒合率高達50%以上。

此外，為了讓出監更生人在求職時更加順遂，基隆分會也特別安排更生輔導員陪伴就業，從面試至就業期間，一路相伴，讓更生人在求業過程中遭遇瓶頸時能有心靈支持的力量，使其不會在就業中跌倒、受挫，有需要的更生人千萬不要客氣，可以到分會來尋求協助。

蔡主任說，此次活動還要感謝更保基隆分會委員郭慶全建築師，他知道更生人在就業期間第一個月會有生活上的問題，特別捐贈5千元讓分會購買便當餐券等生活必需品，讓剛起步的「同學們」不用擔心領薪水前的生活。

分會將每月定期辦理「駐點就業．服務到位」宣導及「徵才活動」各1場次。

座談會與徵才時間如下：

「駐點就業．服務到位」宣導時間：

6/18、7/12、8/20、9/4、10/16、11/12、12/10下午2時至4時。

辦理地點：台灣更生保護會基隆分會會議室（基隆市東信路169號7樓）

徵才活動時間每月一次，下午2時至4時：

6/6大武崙聯合徵才、6/20六堵分站聯合徵才、7/18基隆聯合徵才、8/22基隆中心聯合徵才、9/6六堵聯合徵才、10/18大型徵才活動、11/14基隆聯合徵才、12/12六堵聯合徵才。

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