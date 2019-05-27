創舉！法務部開出6名額 供實任檢察官直上二審

2019-05-27 00:11

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部今年創設升二審新途徑，只要在一審服務滿6年的實任檢察官，在「檢察官志願調查表」上表明赴二審辦事的意願，遴選通過者就可在二審辦事2年，調升時程相較於過往快了約14年，本次共有6個名額，加上歷練缺開出10個名額，今年總計將有16位檢察官升二審。

二審人事塞車造成一審難以升任，形同死水，長期以來遭到基層批評，甚至出現一二審嚴重對立的尷尬情形，前部長邱太三為了化解衝突，去年擬制一二審輪調規定，規定一審主任當滿8年（年資約20年）升上二審者，3年後應回一審辦案，期能把二審視野帶到一審交流，並採滾動式檢討。

部長蔡清祥接棒後今年加碼，只要試署合格成為實任檢察官（約6年），就可申請至二審辦事2年（二專生），至於去年邱太三設計的輪調制度，門檻也降為只要當主任1年或調部辦事2年，即可申請輪調到二審服務3年（三專生）。以上兩種方案均規定，屆滿服務期限就得回一審辦案。

法務部本次開出6個二專生名額，高檢署3名，中高、南高、高高檢各一名，採調辦事方式，因此不會佔到二審原本的名額，這6人仍是領原地檢署的薪水。遴選方式則交由高檢自行決定，預計會提出同額名單，再交給檢察官人事審議委員會審查。

三專生因佔二審實缺，需等二審檢察官離、退、轉職才能空出名額，經過法務部統計，今年共有5人申請離、退、轉職，5人轉任行政機關，最後開出10個缺，有意願者可填志願表，檢審會將從中挑選15人，交給蔡清祥遴定10人。二、三專生今年加起來共有16個二審名額，定8月28日統一調動。

但因本方案為部內指示，沒有一個法源依據，可能說變就變，不少檢察官仍在觀望；高檢則不斷鼓勵一審填寫遷調志願赴二審辦事，報名期限到6月中為止。

至於已在二審服務者，法務部為了鼓勵這些人傳承經驗，另推方案規定只要回一審兼任任務編組主任、調部或其他行政機關辦事，可優先遴派一審檢察長，誘因不低。

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