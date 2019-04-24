公開法官評核問題多 司法院、法務部態度保留

2019-04-24 23:34

〔記者吳政峰／台北報導〕「法官法」規定每3年應完成一次司法官全面評核，但因結果不公開，又從未有人因此被送評鑑，引發外界質疑「官官相護」，司法院對此表示，公開恐有外洩個資疑慮，評核有問題的法官也已用職務評定處理，並非評鑑才是懲處。

司法院指出，法官全面評核委由中研院辦理，發問卷詢問訴訟當事人與辯護人的意見，回收上萬份，全面審核後，發現部分指控確有其事，但因情節未達違規或違法失職程度，無須送法評會討論，可逕行發動職務監督，其中數件還透過職務評定為「未達良好」懲處，相當於考績丙等，對法官來說「非常嚴重」。

如何祭重手汰除不適任者？司法院認為現行制度已足夠，問題出在如何落實，在本次「法官法」修正案中，司法院讓當事人得以直接請求法官評鑑，不再需要透過司法團體，希望藉此獲得更多的法官資訊，降低不適任法官的黑數；顯有問題的法官無須透過評鑑，直接就可送監察院彈劾，如政風處之前調查的台中高分院法官朱樑等人就是如此。

司法院認為，公開問卷恐有違反個資法的問題，且內容如果非常具體，法官一眼就可知道評核者是誰，反降低填問卷的誘因，若立委要修法公開評核訊息，希望能以最小侵害為原則。

法務部表示，檢察官的全面評核是在一定的時間區段，發送問卷給曾與該名檢察官接觸過的法官、律師、同事、主任、檢察長等相關人等或單位，請他們回答問卷問題，但因答題耗心力耗時間，約有八成的人不會寄回問卷，代表性不足。

法務部舉例，答題者寫「執行職務態度不佳」、「敬業精神差」、「品德操守不好」，屬於模糊且主觀的感受，如何據此送評鑑？若寫到明確的事實，如：元旦在台北車站收受10萬元賄款，當然就可進一步調查，惟目前為止都查無相關證據。

法務部認為，如果把這些查無實證的問卷公諸於世，恐傷司法信賴，此外，若民眾看到某位檢察官的負面評核，勢必自覺無法受到公平審判，影響與檢察官之間的信任。

一名法務部官員直言，有問題的司法官早在評核前就自爆，等到三年一次的評核才被揪出的機率其實少之又少。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/