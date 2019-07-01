中市8區收運生廚餘 回收量及種類仍有待宣導

2019-07-01 15:45

〔記者歐素美／台中報導〕台中市環保局配合外埔區綠能生態園區第一階段營運，大甲、大安、外埔、后里、豐原、潭子、大雅及神岡等8區，今天起啟動生廚餘回收作業，民眾使用「綠圓寶」回收桶收集生廚餘的情況不多，回收量不大；6月24日起甲安埔后4區即提前試收，但常可見民眾連同塑膠袋一起丟入回收或椰殼等無法回收的硬殼類也丟入，仍有待加強宣導。

外埔區綠能生態園區採用ROT方式委託山林水環境工程公司營運25年，並自7月1日起，正式啟動大甲、大安、外埔、后里、豐原、潭子、大雅及神岡等8區生廚餘回收作業。初期預估每日回收量約25公噸，逐月增加，一期工程最高每日回收83公噸，二期工程完工啟動後則增加至每日150公噸。

今天正式啟動回收作業，記者觀察採用「綠圓寶」盛裝生廚餘拿到垃圾車回收的並不多，環保局表示，並未強迫一定要使用「綠圓寶」，主要由民眾視其生廚餘的量來決定是否使用「綠圓寶」。

其實，大甲、大安、外埔及后里4區，於6月24日即提前試收生廚餘。負責綠能生態園區的山林水環境工程公司處長吳清堂表示，試收期每日回收量約3公噸，回收量不多，仍有待加強宣導。此外，仍有許多民眾為圖方便，將塑膠袋等一起丟入生廚餘回收，或椰殼等硬殼類無法回收，民眾也傻傻分不清楚。

環保局表示，生廚餘是指未經烹煮或料理前所挑剩的菜葉、菜心、果皮、果肉、咖啡渣、茶葉渣等。蛋殼、芒果籽、酪梨籽等硬果核及椰子殼、榴槤殼、荔枝殼、菱角殼、百香果皮等硬果殼，還有筍殼、甘蔗皮、玉米殼等長纖維及稻桿、花材等均不算生廚餘，皆不回收。

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