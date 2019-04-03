中市花近億元送每戶生廚餘桶 民眾批「笨蛋！放錯重點」

2019-04-03 22:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市耗資近億元免費發送97萬個「綠圓寶」生廚餘專用桶給全市家戶，待外埔綠能園區運轉後開始收運生廚餘，但民眾看到一點也開心不起來「沒特殊功能的桶子誰家沒有，市府只會比賽花錢！」更痛批「笨蛋！政策宣導才是重點」指民眾連生、熟廚餘都分不清楚或懶得分，里鄰長也送桶子送到手軟、火冒三丈。

台中市從去年底陸續發送「綠圓寶」給全家戶一戶一桶，不過有鄰長批評，回家看到一堆塑膠桶「臉就黑一半」更多鄰長發桶子更是發到累了半死還被民眾笑說，「生廚餘回收為什麼要每戶發一個塑膠桶？這種普桶子誰家沒有」心中更加火冒三丈！

后庄福德信仰協會總幹事、資深社區志工呂明聰強調，生廚餘回收政策是很好的政策「但是市府會不會放錯重點！」質疑政策施行不用心規劃，只會比賽花錢嗎，也有市民批「台中市很有錢嗎？」、「預算亂花一通！」環保局推減塑，卻發一堆塑膠桶！

呂明聰表示，生、熟廚餘回收的問題在於民眾搞不清楚生、熟廚餘；或根本懶得分類，還有部份社區大樓的清運公司根本不收生廚餘，民眾就想回收找不到通路，痛批「笨蛋！政策宣導才是重點」認為市府應辦活動宣導、設計更好的回收機制、制定相關獎勵或競賽措施，或請社區組織幫忙，結合社區營造推廣。呂明聰批評市府便宜行事，「發了桶子就說是推廣綠能！」讓人無法接受

環保局廢棄物管理科長萬滋澤表示，廚餘桶以PP5號材質製作，發包經費9950萬元，是以隨自來水徵收的廢棄物清潔費的基金編列，由於目前中市熟廚餘仍送到養豬戶處理，但生廚餘卻未處理，除配合外埔綠能園區7月營運上線使用，蒐集生廚餘，也能達成垃圾減量，去年市府已安排20多場到學校機關社團做推廣宣導，未來會將市民意見列為參考研擬推廣。

萬滋澤指出，熟廚餘是指有烹煮過熟的動植物廚餘，生廚餘則是未煮過的蔬菜水果的果皮殘渣，以及咖啡、菜葉渣，綠園寶上面貼有分類指示教民眾分類，之後也可隨垃圾車收運．在此之前，生廚餘可直接瀝除水分，當作一般垃圾處理即可；另外，熟廚餘請自備適當容器（鍋、碗、瓢、盆、桶）並瀝除水分，盛裝倒入垃圾車後加掛的紅色廚餘回收桶內。

他也說，外埔綠能生態園區是全國最大的綠能發電廠，未來全量運轉後，預計每年可發電約3377萬度，提供近萬戶一年的用電，每年可減少17834噸二氧化碳排放量，相當於種下87萬棵樹的固碳量，等同7座台中都會公園。

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