下半年後才回收生廚餘 台中市民怒批望「桶」興嘆

2019-03-25 17:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府為配合外埔生廚餘厭氧發酵處理廠營運期程，陸續免費發送生廚餘回收專用桶「綠圓寶」，但迄今拒收生廚餘引發民怨，市議員楊典忠今（25）日表示，生廚餘處理廠預估下半年營運後才能回收，市府應妥善宣導說明，不該讓民眾莫衷一是。

楊典忠表示，環保局編列1億元預算製作綠圓寶97萬餘桶，全市每戶1桶，2月已完成原縣21區生廚餘桶共計52萬餘桶驗收，但民眾卻陳情反映清潔隊拒收生廚餘，僅告知綠能園區營運還沒營運，現在不回收生廚餘。

蔡太太說，年初就收到綠圓寶，後來拿給清潔車才知道還沒開始實施回收生廚餘，究竟桶子要在家裡擺多久？陳太太則說，果菜生廚餘都很蓬鬆，桶子裝不了多少，如果大一點像高麗菜、花椰菜根本放不下去，不是很實用。

楊典忠指出，2018年預算製作綠圓寶，2019年3月底都還不能做生廚餘回收，連要配合政策的民眾都莫衷一是，市府的政策美意反而變成民怨，花了錢就要把政策做好，也要懂得宣導，否則民眾不清楚政府美意，綠圓寶成效大打折扣。

環保局表示，為鼓勵市民參與，綠圓寶採分區分階段方式配送給民眾使用，現正辦理市屯區25萬桶驗收，預計4月完成全數製作，使用說明書可參照桶身標籤內容回收生廚餘，也會再加強向民眾宣導說明。

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