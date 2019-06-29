歷時10天終於落幕！長榮空服員罷工大事紀

2019-06-29 16:51

〔即時新聞／綜合報導〕長榮航空空服員自20日起發動罷工，至今歷時10天，影響超過17萬名旅客，是台灣航空業史上影響最大的一次罷工行動。以下為您整理長榮空服員罷工大事紀：

4月17日，桃園市空服員職業工會與長榮航空歷經3次勞資調解後正式宣告破局，桃園市政府宣布「調解不成立」。（相關新聞）

4月30日，桃園市空服員職業工會召開記者會，宣布將進行罷工投票，罷工投票期間為5月13日至6月6日。（相關新聞）

5月24日，桃園市空服員職業工會與長榮航空進行勞資調解不成立後第1次協商，並未取得任何共識，決定29日再協商。（相關新聞）

5月29日，桃園市空服員職業工會與長榮航空進行勞資調解不成立後第2次協商，同樣無法凝聚共識，且無法決定出第3次協商會議的時間地點，雙方不歡而散。（相關新聞）

6月6日，桃園市空服員職業工會進行罷工開票作業，工會全體會員同意票數過半，長榮會員同意票數超過8成，雙門檻皆達標，工會正式取得合法罷工權。（相關新聞）

6月20日，桃園市空服員職業工會與長榮航空進行工會獲合法罷工權後第1次協商，雙方沒有共識，工會代表宣布當天下午4時正式啟動罷工。（相關新聞）

6月21日，長榮航空宣布29日前不再接受新訂位。（相關新聞）

6月24日，工會爆料長榮航空要求於維也納值勤的空服員必須簽署「不罷工同意書」，否則將繼續滯留外站。（相關新聞）

6月26日，長榮航空委任律師持32名空服員委託書要求工會歸還其「三寶」未果，遂向工會提出違反護照條例罪之告訴。（相關新聞）

6月28日，桃園市空服員職業工會數名代表與長榮航空董事長林寶水在長榮南崁大樓協商，雙方達成協調後的0628方案。同晚10時，工會就現有方案啟動罷工意向投票。（相關新聞）

6月29日，下午3時半投票結果揭曉，長榮空服員投票同意結束罷工。（相關新聞）

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