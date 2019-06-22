書審資料放學測成績 大學招生組長：再放就扣分

2019-06-22 17:41

〔記者吳柏軒／台北報導〕全中教今舉辦高中學習歷程檔案論壇，找來大學、高中端與家長對話，闡述學習與招生，其中，大學端期待從學習歷程看出學生與科系關聯，不願考試成績影響大學申請，更點出目前有高中生把學測成績夾在書審資料內，「再放就扣分！」好避免影響招生公平性。

未來108課綱上路後，將採「高中學習歷程檔案」，並可用在未來大學入學的參採，預計111學年的大學多元入學方案中實施；全國高級中等學校教育產業工會舉辦該議題的論壇，找教育部國教署、大學招生組長、系主任、高中教師，向家長與學生溝通，找出問題與解方。

中央大學招生組長周弘偉表示，高中學習歷程檔案，對大學招生來說，就等同現行的申請入學管道中的書審資料，從中找到想要讀、適合讀的學生，一定認真審，不希望招到不適合的孩子，其中，該檔案透過高中每學期上傳，並透過教師認證，解決大學擔憂的書審造假問題。

周弘偉更指出，大學看學習歷程，更著重在「課堂」的學習表現，避免課堂外的資料，受到優勢、弱勢家庭影響，也重申，大學申請管道中，書審階段會避免遭學測成績影響，但仍有學生故意在資料中放入學測成績，直言扣分來遏止犯規行為。

靜宜大學招生組長江惠如也說，大學不想看到「機器人、虛擬人、複製人」，不要只會複製、貼上，不要補習班代寫資料，也不要只會升學而考試唸書的，也重申高中學習歷程並不等於大學參採項目，認為學習是學生高中三年的過程、紀錄與成果，但不是全部，而檔案則是幫助大學，了解其學習歷程，看看是否適合就讀申請科系。

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