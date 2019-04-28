高中學習歷程讓家長好焦慮 選才重點最快8月宣布

2019-04-28 19:49

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部在108學年起推「高中學習歷程檔案」，但國教行動聯盟等家長團體聚集數百名充滿疑問的家長，提出各項質疑，如怕造假、遭大學誤用等，教育部、招聯會及學者等到場釋疑，並表示，最快今年8月由大學端先公告希望看到的重點項目，提早讓入學考生有心理準備。

大學考招新制規劃111學年實施，並納入今年8月起實施的高中學習歷程檔案，讓今年高一新生開始準備，但國教盟等家長團體質疑，如內容無法做到「校校等值」，擔憂不客觀評比，乃至擔心選不上幹部、選不到特色課程、競賽拿不到獎項等，將直接影響未來申學，今天下午在建國中學舉辦座談會，邀官方釋疑。

研發學習歷程檔案資料庫的暨南國際大學教授洪政欣表示，系統可強化備審資料公信力，學生檔案還須老師、學校乃至競賽單位勾稽檢核，比目前傳統單純由個別考生寄送資料還可信，高中也要每學期上傳成績，更可避免高三下不當回溯修改。

建國中學校長徐建國則質疑，甲校跟乙校可以同樣評量嗎？全國性競賽如何評分？乃至質疑大學看不懂班級幹部好壞，希望恢復考試分發到4成甚至5成名額；國教盟理事長王立昇也擔憂，高中在校成績被大學當作申請第1階段篩選依據，等同學子在學的每一次考試都要戰戰兢兢。

教育部高教司長朱俊彰澄清，目前公布的111學年大學考招方案，在學成績絕對不能拿來作為申請1階的篩選，申請1階只會用學測；另提到，大學甄選未做好，教部不會讓其擴增甄選名額，而這次推的高中學習歷程檔案，也不希望學生當作軍備競賽，不會沒選到課，或沒當上幹部就失去機會，而是看學生全面表現。

大學招聯會經理徐菁穗表示，學習歷程檔案是讓上傳方式變簡單，也讓學生不用高三下才開始收集資料，而是每個學期都整理成果，至於個人申請管道，是要讓大學端能看到學生「非考科」的學習，是與12年國教新課綱搭配。

另有家長質疑，大學端要等到109年4月才公布111學年選才時的重點，質疑對今年入學的高一新生來說太慢；朱俊彰說，目前跟各校討論，預計今年8月會請大學先公告將來採用學習歷程檔案時，想看到的重點項目，說明大原則方向，好讓入學新生提早準備。

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