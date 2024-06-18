竹市關埔地區污水下水道第二標將接管 近4千戶受惠

市府在關埔地區舉行污水下水道第二標說明會。（市府提供）

2024/06/18 12:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕去年決標的「新竹市污水下水道系統公道五路分支管網及用戶接管工程暨指定地區之二」工程5月開工，預計近期施作接管工程，工程總經費約1818億元，施工範圍為埔頂路以南、慈雲路以西、國道一號以東、光復路一段以北地區。預定將於115年4月底完成污水下水道系統分支管網佈設及用戶接管3968戶，以解決污水排放污染問題。

新竹市政府工務處昨晚召開說明會，向住戶說明施工期程及配合原則。市長高虹安表示，工程將先進行道路段下游污水管線佈設，再辦理上游住戶用戶接管，完工後將提升鄰近社區污水處理能力及民眾的生活環境品質。

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市府表示，污水下水道工程能大幅減輕河川污染、改善飲用水質，公道五路之二標污水下水道接管工程已於日前開工，後續完成相關工程作業後，即可開始施作污水下水道分支管網佈管作業。關東次幹管作為主要管道，必須先行完成，目前進度已達99%，即將完工。之後才能進行公道五路之二、之三、之四標的接管工程，將這些管道接到關東次幹管。

此次公道五路之二的計畫大部分費用由中央與市府負擔，以協助社區大樓和民宅完成接管，但少部分例外情況的費用仍需要由民眾自行負擔。計畫執行期間，同一管道（水系）達半數以上用戶同意，即可接管。市府希望在115年能幫助關埔地區的住戶完成污水下水道接管，改善環境衛生並減少異味問題。

工務處表示，針對此工程，市府日前已陸續召開各後巷接管施工前小型說明會及逐戶訪談，讓住戶充分了解接管作業流程及注意配合事項。預定將於115年4月底完成污水下水道系統分支管網佈設及用戶接管3968戶，以解決污水排放污染問題，並改善其周邊環境，完工後預計可提升竹市污水接管率2.24%。污水接管完成後可享有乾淨寬廣的後巷空間，不需再使用化糞池及自設污水處理設備，也減少了抽水肥、電費及維護費用。

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