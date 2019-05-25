家長團體批「學習歷程」花錢 教育部：限制件數避免積點比賽

2019-05-25 14:27

〔記者林曉雲／台北報導〕全國十二年國教家長聯盟今天召開記者會指出，申請入學比例大幅提高，未來教育部要推動的「高中學習歷程檔案」恐讓「多錢入學」極致化，從高一到高三，各種補習班和私校配合大學端的各種探索學程，精心打造學生的「學習歷程」，讓家長們憂心忡忡。

不過，教育部高教司長朱俊彰回應表示，學習歷程在大學端審查時，會以課程成果與校內表現為主，並透過「限制件數」避免軍備競賽與積點比賽，學生運用高中學習歷程檔案，將更有利於爭取大學對學生表現的認同。

朱俊彰說明，高中學習歷程檔案是為了提供學生更好的服務，並非強制學生之義務，目的是透過教師認證與歷程時點紀錄，更加提升目前即已在個人申請中使用的備審資料效力，同時也藉由資料系統化，讓大學審查者更能有效地看到學生表現的特色亮點、成長歷程與發展潛力。

朱俊彰強調，學生如果選擇不運用高中學習歷程檔案，未來在升學時仍可自行上傳高中學習歷程檔案之外的備審資料，惟其資料將無教師認證與歷程時點紀錄，而學習歷程檔案中運用哪些資料作為升學備審資料，是由學生自主選擇上傳至大學審查系統，大學沒有權限進入學生之高中學習歷程檔案查閱。

家長聯盟也抨擊，大學端以「拓展學習視野」、「培養大學競爭力」、「為未來加分」等等招攬學生，費用動輒5千、上萬元，成為大學校系的生財之道，有一所學校一個暑假可以開出大大小小高中營隊總人數達2千人，收費從7千到3萬6千元不等，全數額滿，還不包括國中國小營隊。

家長聯盟表示，這些營隊本來是立意良善，讓學生提早探索大學學習，但過去一個營隊收費約3千元左右，現在的價格節節上升，甚至宣傳對申請有幫助。以清大的人工智慧研習營為例，在招生廣告上寫「學員結業可獲得學聯網與清華大學聯名證書，學習成績優異者，還有機會獲得老師寫推薦信的機會，替未來升學加分。」表明「可為升學加分」。

針對大學辦理收費營隊，教育部高教司長朱俊彰指出，不少大學為了協助高中師生進行學習探索、發展定向或體驗大學生活而辦理服務營隊，也不乏是協助弱勢或偏鄉學生的活動，但須注意不得與學生升學加分連結，相關教師在參與升學審查時亦須注意迴避原則，教育部也會發函各大學要求落實，以杜爭議。

清大則發出公開聲明指，清大的人工智慧研習營是坊間業者不當利用清華大學的名義招攬，學校在日前發現之後，已立即要求業者不得侵權，此活動約在一週前下架，清大的院長不可能為坊間業者所辦營隊寫推薦信推薦入學，提醒學生和家長勿受騙。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法