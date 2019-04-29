大學參採高中學習歷程檔案 擬提前公告

2019-04-29

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部將自八月、一○八學年推「高中學習歷程檔案」，預定做為一一一學年起大學考招新制招生採計項目。國教行動聯盟等家長團體昨質疑校校不等值、且有造假或誤用問題，教育部、招聯會表示，擬要求大學提前公告參採檔案重點項目，讓今年入學適用新制的高一生提早準備。

大學考招新制將納入記錄在校三年表現的高中學習歷程檔案，國教盟等家長團體昨開座談會，憂心評比不客觀，將影響孩子升學機會。

研發學習歷程檔案資料庫的暨南國際大學教授洪政欣表示，系統可強化備審資料公信力，學生檔案還需老師、學校乃至競賽單位勾稽檢核，比目前由個別考生寄送給大學招生單位的資料應更具可信度。且高中須每學期上傳成績，避免高三下不當回溯修改。

建國中學校長徐建國質疑，甲校跟乙校可以同樣評量嗎？全國性競賽如何評分？希望大學考試分發招生名額恢復到四成甚至五成。

國教盟理事長王立昇擔憂，高中在校成績被大學當作申請第一階段篩選依據，等同在學的每一次考試都要戰戰兢兢、壓力更大。

教育部高教司長朱俊彰澄清，各大學將成立招生專業辦公室分析各高中差異，在學成績表現不能拿來作為申請一階的篩選。至於學習歷程檔案，看的是學生全方位及適性表現。

大學招聯會經理徐菁穗表示，學習歷程檔案是讓上傳方式變簡單，學生不用高三下才開始收集資料，而是每個學期都整理成果；大學端透過申請管道，看到學生三年來非考試科目的表現，可與十二年國教新課綱精神作搭配。

另有家長質疑，大學端等到明年四月才公布一一一學年的檔案選才重點，實在太慢。朱俊彰說，目前跟各校討論，預計今年八月請大學先公告大原則方向，說明採用高中考生學習歷程檔案的重點項目，讓學子可提早準備。

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