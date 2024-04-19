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不給翻牆！蘋果屈服中國要求 下架Whatsapp、Threads

中國傳已要求蘋果公司從App Store下架Meta旗下Threads及Whatsapp商店。圖為Meta及Threads商標。（路透）

中國傳已要求蘋果公司從App Store下架Meta旗下Threads及Whatsapp商店。圖為Meta及Threads商標。（路透）

2024/04/19 12:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國加強網路監管，19日傳以國家安全為由，要求蘋果公司（Apple Inc）在中國下架App Store中的Whatsapp及Threads應用程式。

據《華爾街日報》（WSJ）報導，中國網路監管機關以國家安全為由，近日要求蘋果公司將Meta公司旗下通訊及社群應用程式WhatsApp、Threads，從蘋果應用商店App Store下架。

對此，蘋果公司透過聲明解釋，「儘管對此意見不同」，仍須遵守並配合營運國家之規範。

在此之前，中國政府早已從去年開始，以打擊詐騙及維護社會秩序為由，嚴加打擊手機App開發商，要求所有開發商在今年3月前向監管單位註冊否則下架。

報導指出，蘋果公司也曾向中國官員詢問相關規範，當時中國態度強硬，要求嚴格執行規定。

據悉，中國為蘋果公司最大海外市場，去年iPhone在中銷售量佔17.3%，首次成為中國銷量第一手機。

中國雖早已封鎖大部分外國社群媒體平台，但要求蘋果下架App，意味著中國用戶不能下載後以VPN「翻牆」使用，等於全面封殺。

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