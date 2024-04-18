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詭！「中國學生」大量湧入靠近台灣省分 菲律賓軍方說話了

卡加延省的拉爾洛機場，是菲律賓開放給美軍進駐的軍事基地之一。（路透）

卡加延省的拉爾洛機場，是菲律賓開放給美軍進駐的軍事基地之一。（路透）

2024/04/18 21:49

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓北部靠近台灣的卡加延省（Cagayan）擁有2座美菲加強國防合作協議（EDCA）軍事基地，當地近來卻有大量「中國學生」湧入，引起菲國方面警覺，菲律賓軍方指出，他們會嚴肅看待相關報導，配合警方調查這些「中國學生」。

印媒《第一郵報》（Firstpost）報導，菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）說，軍方「嚴肅」看待這些有關中國人湧入卡加延省的報導，並會配合警方展開調查，她說：「我們想要知道最一開始他們（中國人）是怎麼來到菲律賓的，這些人進入我們國家的合法性，以及他們是否持有必要文件，像是學生簽證之類。」

據《南華早報》指出，當前大約有4600名中國留學生居住在卡加延省，他們就讀於卡加延省省會土格加勞（Tuguegarao）的私立大學。

菲律賓眾議院議員巴伯斯（Robert Ace Barbers）將這種情況描述為「悄然入侵」，他質疑：「他們這麼多人，怎麼可能不引起任何機構的注意，除非負責人的雙眼被金錢蒙蔽了，或者他不稱職、無知。」

巴伯斯還提到了一則與菲律賓海巡署有關的例子，因為有一名海巡署官員透露，他所屬的菲律賓海巡署輔助單位（Philippine Coast Guard Auxiliary）2年來共有36名中國人報名加入，不過後來這些人都被除名。

另外，據一位不具名的將領透露，菲律賓武裝部隊在首都馬尼拉（Manila）的總部阿吉納爾多營（Camp Aguinaldo）已經被中國人「包圍」，因為總部四周的公寓大樓幾乎租給了中國人。

代表卡加延省的眾議院議員拉拉（Joseph Lara）以及福斯蒂諾·戴（Faustino Dy）上月20日也指出，「以學生身分進入卡加延省就讀大學的中國公民數量出現驚人的增長」，並稱中國人大量湧入的情況可能會對國防以及經濟造成風險，因為這些人可能參與了「虛假計劃」。

菲律賓北部靠近台灣的卡加延省擁有2座美菲加強國防合作協議軍事基地。（擷取自Google地圖）

菲律賓北部靠近台灣的卡加延省擁有2座美菲加強國防合作協議軍事基地。（擷取自Google地圖）

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