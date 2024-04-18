美菲南海首次奪島演習 鄰近台灣

菲律賓和美國部隊下週將在面向台灣及南海等地區展開的年度「肩並肩」聯合演習期間，就奪回被敵人佔領的島嶼進行模擬。圖為去年4月美菲「肩並肩」演習在呂宋島中部新埃西哈省（Nueva Ecija）的麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）軍營進行。（路透檔案照）

2024/04/18 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼美國太平洋陸軍宣布在菲律賓北呂宋島部署中程能力（MRC）陸基飛彈發射系統後，美菲兩國將於廿二日至下月五日舉行的年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習，也預告將寫下歷來最大規模紀錄，且是首度在菲國領海之外、與中國存在主權爭議的南海舉行。

為區域衝突預做準備

菲國「肩並肩」軍演執行官洛希科十七日直言，此次演習是為了可能發生的區域衝突做準備，將演練擊沉敵船和奪回敵佔島嶼等狀況，「展示我們的戰備狀態，並展示美國和菲律賓武裝部隊的互通性」。

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洛希科表示，今年「肩並肩」演習預計將有一萬六七一七名美、菲軍人參與，接受海上安全、防空與飛彈防禦、動態飛彈打擊、網路防禦和資訊作戰等訓練。且未計入菲國警察、海岸防衛隊等人員；另有澳洲國防軍。

首次參演的法國海軍將派出一艘巡防艦，惟法、菲尚未簽署「駐軍地位協定」，因此法軍無法踏上菲國領土，只能在菲國領海之外參與演習，與菲、美海軍在菲國專屬經濟區聯合航行。

此外，約有十四國將以觀察員身分參演，包括日本、印度以及東南亞國協、歐盟國家。

洛希科表示，「肩並肩」今年實體演習主要在菲國北部和西部地區，並拉到菲國北端巴丹群島和巴拉望島以西的南海海域，預定屆時將舉行實彈演習、多管火箭系統「海馬斯」裝設與多邊海上演習。美、菲軍隊也將如去年般演練擊沉一艘退役菲律賓海軍艦艇。

巴丹群島位於台灣和菲律賓呂宋島之間，是控制呂宋海峽與巴士海峽進出樞紐，戰略位置重要。巴丹群島最北端的雅米島，距離台灣僅約一四○公里。

對於演習在菲中爭議南海海域及鄰近台灣的巴丹群島附近舉行，恐被中國視為挑釁，若遭遇中國海警船或其他中方船隻該如何應對，洛希科明確表示，「無論有沒有中國，我們都會進行這些演習」；美、菲、法海軍已為任何突發事件做好準備，屆時遭遇他國船隻，「是它們的問題，不是我們的問題」。

中國跳腳警告菲方

對此，中國外交部發言人林劍十七日警告菲方，「試圖引入外部力量來維護所謂的自身安全，只會導致自身更大的不安全，甚至淪為別人的棋子」，「敦促菲方停止在海上的滋事挑釁，敦促相關域外國家停止在南海挑釁對抗」。

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