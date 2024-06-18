為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

中研院2年輕科學家 獲選出席林島諾獎得主會議

中研院2017年時和林島委員會與林島基金會簽署合作備忘錄。（資料照）

中研院2017年時和林島委員會與林島基金會簽署合作備忘錄。（資料照）

2024/06/18 12:51

〔記者楊媛婷／台北報導〕為激勵年輕學者，林島會議每年都會邀請年輕學者和諾貝爾獎得主與談，中研院今（18日）表示，今年中研院的國際研究生學程（TIGP）奈米學程博士生張庭瑞、施緹亞（Septia Kholimatussadiah）獲選，將和來自全球各地的600名年輕科學家和得主交流。

第73屆林島諾貝爾獎得主會議訂於6月30日至7月5日在德國林島舉行，來自全球各地的600位年輕科學家，將與近40位諾貝爾獎得主對談交流，這次中研院有2名年輕科學家獲選，張庭瑞表示，非常期待與不同世代、文化、教育背景的優秀科學家交流，互相腦力激盪出對於未來科學界的想像與火花；施緹亞則表示，希望能向諾貝爾獎得主和優秀科學家看齊，將學習到的知識帶回來和台灣年輕學子分享，讓更多人愛上科學。

中研院表示，該院於2017年與林島委員會及林島基金會簽署合作備忘錄，是林島諾貝爾獎得主會議的學術合作機構，林島會議是專為傑出年輕科學家而舉辦，旨在激勵、啟發年輕學者，促進諾貝爾獎得主們和年輕科學家之間知識、觀念與經驗的廣泛交流，申請出席的年輕科學家都要通過多階段的申請與甄選流程，競爭非常激烈，每年一次的集會都能促進不同世代、領域科學家們輕鬆交流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
退休教授用郵票解說 輕鬆懂化學
2024/05/26 05:30

退休教授用郵票解說 輕鬆懂化學
開發小黑蚊終極剋星邁出第一步！慈濟大學攜手中研院解碼全基因體
2024/05/03 14:48

開發小黑蚊終極剋星邁出第一步！慈濟大學攜手中研院解碼全基因體

2024 KFA高雄時尚大賞爭奪總獎金132萬元
6諾貝爾獎得主將來台訪問 賴清德：提升台灣全球影響力
2024/06/03 14:50

6諾貝爾獎得主將來台訪問 賴清德：提升台灣全球影響力
中研院研究 失業傷薪傷心期達10年／平均收入減少逾6成 精神醫療費用也增逾5成
2024/05/27 05:30

中研院研究 失業傷薪傷心期達10年／平均收入減少逾6成 精神醫療費用也增逾5成
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播