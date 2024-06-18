中研院2年輕科學家 獲選出席林島諾獎得主會議

中研院2017年時和林島委員會與林島基金會簽署合作備忘錄。（資料照）

2024/06/18 12:51

〔記者楊媛婷／台北報導〕為激勵年輕學者，林島會議每年都會邀請年輕學者和諾貝爾獎得主與談，中研院今（18日）表示，今年中研院的國際研究生學程（TIGP）奈米學程博士生張庭瑞、施緹亞（Septia Kholimatussadiah）獲選，將和來自全球各地的600名年輕科學家和得主交流。

第73屆林島諾貝爾獎得主會議訂於6月30日至7月5日在德國林島舉行，來自全球各地的600位年輕科學家，將與近40位諾貝爾獎得主對談交流，這次中研院有2名年輕科學家獲選，張庭瑞表示，非常期待與不同世代、文化、教育背景的優秀科學家交流，互相腦力激盪出對於未來科學界的想像與火花；施緹亞則表示，希望能向諾貝爾獎得主和優秀科學家看齊，將學習到的知識帶回來和台灣年輕學子分享，讓更多人愛上科學。

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中研院表示，該院於2017年與林島委員會及林島基金會簽署合作備忘錄，是林島諾貝爾獎得主會議的學術合作機構，林島會議是專為傑出年輕科學家而舉辦，旨在激勵、啟發年輕學者，促進諾貝爾獎得主們和年輕科學家之間知識、觀念與經驗的廣泛交流，申請出席的年輕科學家都要通過多階段的申請與甄選流程，競爭非常激烈，每年一次的集會都能促進不同世代、領域科學家們輕鬆交流。

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