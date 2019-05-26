家長憂「學習歷程」花錢 恐成「多錢入學」

2019-05-26

教部：限制件數避免積點比賽

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部因應新課綱推動「高中學習歷程檔案」，全國十二年國教家長聯盟昨開記者會質疑，申請入學比例大幅提高，從高一到高三，各種補習班和私校配合大學端的各種探索學程，精心打造學生的「學習歷程」，恐讓「多錢入學」極致化，家長們憂心忡忡。

高中學習歷程檔案 恐變補習班各式學程

教育部高教司長朱俊彰回應，學習歷程在大學端審查時，會以課程成果與校內表現為主，並透過限制件數避免成為「軍備競賽」。

朱俊彰說明，高中學習歷程檔案目的透過教師認證與歷程時點紀錄，提升目前已在個人申請中使用的備審資料效力，讓大學審查者更能有效地看到學生特色亮點、成長歷程與發展潛力。

若不用學習檔案 也可自行上傳備審資料

朱俊彰強調，學生如果不用高中學習歷程檔案，未來升學時仍可自行上傳另外準備的備審資料，只是這些資料將無教師認證與歷程時點紀錄。

家長聯盟也抨擊，大學端以「拓展學習視野」、「培養大學競爭力」、「為未來加分」招攬學生，費用動輒上萬，有一所學校一個暑假開出大大小小高中營隊總人數達二千人，收費從七千到三萬六千元不等，全數額滿。

家長聯盟還舉清大的人工智慧研習營為例，招生廣告上寫「學員結業可獲得學聯網與清華大學聯名證書，學習成績優異者，有機會獲得老師寫推薦信，替未來升學加分。」清大則公開聲明，坊間業者不當利用清大名義招攬，學校已要求業者不得侵權，提醒學生和家長勿受騙。

朱俊彰表示，不少大學為了協助高中師生進行學習探索、發展定向或體驗大學生活而辦理服務營隊，須注意不得與學生升學加分連結，教師參與升學審查時亦須注意迴避原則，以杜爭議。

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