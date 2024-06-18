濱江污水廠徵地被批種樹 北市府：舊草圖誤解 設台電受電室

台北市政府衛工處說明，臨濱江街基地要建台電受電室與污泥消化設備，並非自救會所說的種樹。（記者何玉華攝）

2024/06/18 12:57

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府徵收土地興建濱江水資源再生中心出現雜音，20名濱江街地主組成自救會，質疑徵收程序有瑕疵，且認為徵地拿來種樹卻讓他們無家可歸，訴求撤銷公告；北市府衛生下水道工程處說明並非種樹，而是興建台電高壓線路受電室與污泥消化設備等必要設施，徵收都符合相關程序，徵收價格不同是因徵收區位不同，價格也就不同。

衛工處指出，濱江水資源再生中心所徵收的土地，在1956年都市計畫即劃定為污水處理廠用地，雖目前污水處理有迪化、內湖及代管的八里廠，但隨著處理需求日增，評出2030年處理量能將面臨不足，因此需要展開新建工程，在2030年完工，避免屆時污水排放影響河川生態及水質。

請繼續往下閱讀...

自救會質疑徵地拿來種樹，衛工處說明，新建基地位於松山機場航道限高區域，僅能在臨濱江街的北側區域，設置污水處理廠必要且較高的機房及建物，且台電的高壓電配線必須從濱江街進入，因此在該區域設置台電受電室及污泥消化設備，自救會所稱種樹，應是最早期尚未精算的規畫草圖。

自救會也提到房屋未查估即發佈徵收公告，已向行政院提出訴願；衛工處說明，用地取得程序及估價方式都符合法令規定，包含在2021年8月25日及10月16日辦理2場次公聽會、2021年11月27日及2022年11月11日辦理2場次協議價購會議，經過協議後將不同意的私有地納入徵收計畫範圍，函轉內政部土地徵收審議委員會審議，於2023年10月27日獲內政部核准徵收，北市地政局在2023年12月28日完成公告及費用發放作業。

衛工處說明，查估期間，因部分所有權人成立自救會抗爭，部分建築物無法進場查估，僅能依協議價購會議時就地上物查估方法與標準，製成說明資料並隨會議資料與紀錄公文送達所有權人；而後參照內政部函釋，先辦理土地公告徵收後，土地產權移轉北市府後，再以土地所有權人身分，進場溝通進行地上建築物查估。

至於與第一次徵收價格有差別，衛工處表示，民航局2017年徵收的土地，是毗鄰第三種商業區、第三之一種住宅區、機場邊緣特定專用區及農業區等土地，這次徵收的是毗鄰汽車修護展售工業區、機場用地（公共設施用地）及農業區，使用分區不同影響徵收價格。

本案土地徵收市價低於106年機場用地協議價購金額，係因為公共設施保留地之協議價購價格查估，主要依查估辦法第22條規定辦理；本案土地之毗鄰土地使用分區包括汽車修護展售工業區、機場用地（公共設施用地）及農業區；兩案毗鄰非公共設施保留地之土地使用分區截然不同，計算出的地價也就有所差別。

台北市政府徵收土地興建濱江水資源再生中心出現雜音，20名濱江街地主組成自救會，質疑徵收程序有瑕疵。（記者何玉華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法