北市濱江污水廠徵地引反彈 控柯市府「厚財團、苛小民」籲蔣市府撤銷徵收

台北市政府徵收土地興建濱江水資源再生中心出現雜音，20名濱江街地主組成自救會，今（18）由台北市議員林亮君、律師詹順貴陪同召開記者會，訴求重新檢討徵收的必要。（記者何玉華攝）

2024/06/18 12:32

相關新聞請見：

濱江污水廠居民控賤價徵地 柯文哲：徵收就是徵收

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府徵收土地興建濱江水資源再生中心出現雜音，20名濱江街地主組成自救會，今（18）由台北市議員林亮君、律師詹順貴陪同召開記者會，訴求重新檢討徵收的必要。林亮君指出，前台北市長柯文哲任內徵收程序有多處瑕疵，包括房屋未完成查估前，就發布徵收公告，有「厚財團、苛小民」之嫌，呼籲蔣萬安懸崖勒馬勿「柯規蔣隨」、及時撤銷公告，以達成污水處理廠與居住正義的雙贏。

請繼續往下閱讀...

台北市政府衛工處說明，相關用地取得符合公益性及必要性，取得程序、估價方式皆符合法令規定，且基地範圍及規劃已是最適當化；土地價格查估已為地主爭取較優價格，房屋查估當時因屋主拒絕入內，僅從外部查估，在市府取得土地所有權人身分後，有利於進場溝通再度入屋內查估。

林亮君指出，濱江水資源再生中心規劃用地總計5.05公頃，其中25%為私有地，共55筆土地、29筆合法建物，於2022年4月柯市府任內，三度闖關環評通過後，部份地主同意協議價購，柯市府遂向內政部提出強制徵收餘下的45筆土地；內政部於2023年10月底於蔣萬安任內核准徵收，蔣市府於2023年11月6日發布徵收公告。

林亮君表示，其中20名地主組成自救會，堅決反對所擁有的18筆土地、13筆建物被徵收，合計面積2680平方公尺，佔地小且位於規劃區邊角處，對水資源中心影響甚微，但對居民生計影響甚大，希望蔣市府實現居住正義、更改規劃配置規劃。

自救會成員周啟通說，柯市府只查估土地徵收價格，未查估房屋價格，是後來委託律師詹順貴提出訴願才發現這個重大過失；北市府在今年4月才又急忙聯絡住戶查估房屋價格，並在行政院訴願答辯狀中說是住戶拒絕徵收，導致他們無法對房屋估價，房屋下次再徵收。

自救會成員張森霖說，他的土地第一次在2017年被民航局徵收，一坪57萬元，如今卻是一坪50萬元，北市的土地愈來愈貴，徵收價卻是愈來愈便宜。質疑「財團陳情你都願意幫他創造容積，升斗小民要求比照前例卻打回票」，擺明厚財團、苛小民。另一名成員黃勝仁說，1991年濱江街拓寬，房子已被徵收一半面積，如今又要再徵收一次「一棟房子被拆二次，你能接受嗎？」

詹順貴指出，徵收補償費應於公告15日內發放，若未於公告期滿內15日發給完峻，公告即失效力；此案徵收包含地上建物，卻未堪估地上建物的價格，也未針對各地主分配地上物的補償金，無法在公告15日內發放補償金，徵收公告已然失效。

台北市政府徵收濱江街一帶土地興建濱江水資源再生中心出現，位於150巷至180巷之間約20名地主組成自救會，反對徵收。（記者何玉華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法