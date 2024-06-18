彰化垃圾分類新規更嚴 7月1日違規標準大幅下修

彰化縣將於7月1日起實施新的垃圾處理政策，針對溪州焚化廠的規定進一步加嚴，促使各公所清潔隊收取垃圾時，進行垃圾破袋檢查，違規拒收並開勸導單。（圖環保局提供）

2024/06/18 12:47

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣將於7月1日起實施新的垃圾處理政策，針對溪州焚化廠的規定加嚴，要求各地公所強化垃圾分類與檢查。違規的垃圾車將被整車退運，並記點上教育訓練課程，影響年度資源回收考核計畫評比，在新政策推動下，公所清潔隊加大了民眾丟垃圾的稽查力度，不符合規定即拒收並開出勸導單。

許多公所清潔人員表示，垃圾分類若前端處理不佳，後端無法進入焚化爐。他們強調，「這次我不退你，下次就換我們被焚化廠退。」呼籲民眾理解並配合，共同為垃圾減量出力。

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新政策旨在達到垃圾減量，讓一般垃圾、資源回收、生廚餘及熟廚餘徹底分類。因此，提高垃圾車進場落地檢查的標準，只要1袋垃圾中含有12件以上應回收廢棄物或30%以上的生熟廚餘，或50%以上不可燃或可再利用廢棄物，將整車退運並記點8點，列為加強落地檢查對象。

若當年度累計違規記點滿24點，清潔隊長和清潔員均需上教育訓練課程，該公所清潔隊進廠垃圾車提高落地檢查比例，同時資源回收考核計畫評比分數也會下降。

溪州焚化廠進場垃圾檢查措施已實施多年，清潔人員一旦經歷過退運之苦，便會格外注意垃圾分類。此次新政策將違規數量標準從15件降低至12件，廚餘含量標準從50%下調至30%，規定更加嚴格。

新政策促使各市公所清潔隊不得不加強垃圾破袋檢查，要求居民進一步分類垃圾，並加大對違規行為的處罰力度。公所將不定時、不定點檢查家庭及商業垃圾，重點包括廚餘及垃圾分類的準確性，若在檢查中發現垃圾袋內有3項以上可回收物，只好拒收並開具勸導單。7月1日後，違規者將面臨最高6000元的罰款。

環保局長江培根表示，規定加嚴絕非刁難公所或民眾，而是基於垃圾分類的必要性，垃圾從源頭減量是淨零碳排的第一步，環保局已媒合轄內公民營廢棄物處理機構及再利用機構，協助各公所回收再利用不能進焚化廠但可再利用的廢棄物，重點項目包括薄片塑膠、椰子纖維床墊、舊衣物、床單、床墊表布、植物纖維及獨立筒彈簧床表布等，以此替公所解決無處可堆置這類回收物的問題，也讓民眾落實垃圾分類。

垃圾新政策促使各市公所清潔隊不得不加強垃圾破袋檢查，要求居民進一步分類垃圾，並加大對違規行為的處罰力度。（記者張聰秋攝）

彰化縣環保局協助各公所回收再利用不能進焚化廠但可再利用的廢棄物，重點項目包括薄片塑膠、椰子纖維床墊、舊衣物、床單、床墊表布、植物纖維及獨立筒彈簧床表布等，以此替公所解決無處可堆置這類回收物的問題，也讓民眾落實垃圾分類。 （圖環保局提供）

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