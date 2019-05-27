108課綱資訊課城鄉差距大 教育部：課本5月底就會審查出爐

2019-05-27 11:44

〔記者簡惠茹／台北報導〕108年新課綱國小資訊課改成各縣市自訂融入教學，目前僅有台北市、新北勢、桃園市、高雄市和台中市5都完成課程架構，立委紛紛提出質疑，各縣市自訂資訊課程恐造成城鄉差距，資訊教師不足、資訊課本還未出爐也都是問題。教育部次長劉孟奇回應，部裡會有平台協助各縣市，資訊課本5月底就會審查出爐。

科技部、教育部和原住民族委員會今天在立法院進行 「強化科學教育推廣到國民教育及原住民族教育之應用」專題報告，許多立委紛紛針對新課綱的資訊教育提出疑慮，認為各縣市自訂資訊課程恐怕會造成城鄉差距，資訊教師不足、資訊課本還未出爐都恐是問題。

立委黃國書表示，請教育部要有部板資訊課程架構共給各縣市參考，新課綱強調資訊融入式教學，可是不安排固定課程，如何辦理融入式教學？國小資訊課課程架構有些縣市有擬訂，有些縣市還沒有，例如台北市教育局結合台大、高雄跟微軟合作推動AI教育，課程模糊可能會帶來各級落差，造成M型社會問題，這要如何弭平？立委吳思瑤也說，讓各縣市彈性自訂，但是有資源可以做的多半是六都，有7個縣市還在研議中，5個縣市尚未訂定，什麼時候要協助各縣市？

黃國書和立委林奕華也點出資訊相關教師不足的問題，黃國書指出，國高中課綱新增科技領域師資是否到位？例如澎湖15個國中，資訊老師才4個，距離教育部承諾5月底期限已近，資訊領域教科書通過數還是0個，教育部要如何變出課本？

教育部次長劉孟奇指出，新課綱會的確是採取資訊融入方式進行教學，比較做不到的縣市會去了解狀況，並有平台可以協助，至於資訊課本目前有4個在修正審查，5月底就會有課本通過出爐。

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