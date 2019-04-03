108課綱 教團喊人不夠 教部：每年得多花16億

2019-04-03 11:47

〔記者陳昀／台北報導〕108課綱8月1日即將上路，高中職階段強調「多元選修」，連國英數等一般科目都可以分組教學，教團主張高中職教師員額應「補好補滿」，從每班2.25至2.5人調升至3至3.6人；教育部回應，光是國立高中一年就會增加16億元預算，將與縣市政府共同研商。

全國教育產業總工會、全國高中教育產業工會今天連同國民黨立委陳學聖、林奕華、蔣乃辛、柯志恩等人在立院召開記者會。

全教產理事長黃耀南指出，108課綱在高中階段強調「多元選修」、跨領域專題、實習（實作）分組等，依照目前教師員額編制，普通高中每班2.25人、高職商業家事類科2.5人、工農海事類科3人，但學校實際負擔教師較少，教師只得以鐘點排課，每週要多兼3至4節課，徒增教師負擔。

況且，對照未實施多元選修的國中，教師員額從每班2人調升至2.2人，高中完全未增加令人不解。全中教秘書長許麗吉也說，盼教育部將高中教師員額編制到每班3人以上，高職工科調高到3.6人。

黃耀南提到，現在已經4月，教科書卻尚未出版，新課綱還在審查階段，能否如期上路有待商榷，更何況多元選修需要更多備課時間與自編教材，都是增加教師工作量。

立委陳學聖表示，以高中科技領域的師資來說，澎湖、連江無，金門5人、台東9人，108課綱怎麼上路？教育部現在要臨時補課發給證照，倉促補充師資又何苦來哉？不如不要急於上路。立委蔣乃辛批評，立院審108年總預算的主決議曾提到，高中教師要增置到每班2.8至3人，教育部簡直藐視！

立委林奕華建議，新課綱應分3年到位，讓高中可因應新課綱規劃課程。

列席的教育部國教署人事室科長劉瑞菊回應，願針對提高教師員額重新啟動縣市政府研商，但人事費恐怕大幅增加，光是國立學校，估算要增加2000人，以每年一人80萬來算，一年增加16億元預算。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/