新課綱教學納入東南亞7國語文 新北市已累積10年經驗

2019-04-02 18:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕今年8月108新課綱將把7種新住民語言納入課程，新北市教育局新住民文教輔導科長吳宜真表示，新北市從10年前就開始推動新住民語文教學，已納入東南亞的越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞等7國語文，今年為此辦理「108年度新住民語文教學支援人員共備社群」課程，由聘任督學、退休校長吳順火等人講授課程，從班級經營及學生參與出發，分享如何有效教學。

教育局日前邀集越、印尼、泰、緬、柬、菲、馬等7國語文6個共備社群，近1百名新住民語文教學支援工作人員、新住民語文輔導團員與教學視導人員共同參加，並邀請多位經驗豐富的前校長帶領，建構新住民語文教學支持網絡系統，協助教學支援人員精進教學，提升教學品質。

吳順火說，新北市從10年前的「火炬計畫」就開始推動新住民語文教學，自97學年度起設置新住民文教輔導科及輔導團，至今已累積推動超過10年的實踐經驗，105年度協助教育部編輯新住民語文學習教材7語126冊，107年度設置新住民語文教育資源中心，積極辦理師資培訓、政策宣導及研擬共聘機制等，新北市率全國之先，有效促進新住民語文教學對話與協同學習的能量，實踐新課綱揭櫫「自發、互動、共好」的理念。

吳宜真說，成立「新住民語文共備社群」陪伴教學支援人員共同成長，可建立夥伴關係，精進教學與凝聚社群力量，研發語文教學補充教材，提供新北市及推展至全國運用。

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